Αιγάλεω: Αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 28χρονο που προσπάθησε να διαρρήξει σπίτι
Αποτροπή κλοπής από οικία στην περιοχή του Αιγάλεω από Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Το βράδυ του Σαββάτου (04/10) οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν έναν 28χρονο αλλοδαπό στο Αιγάλεω, τη στιγμή που προσπαθούσε να κλέψει ένα σπίτι.
Οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο έπειτα από ειδοποίηση και βρήκαν τον άνδρα κρυμμένο στο μπαλκόνι. Στην κατοχή του βρέθηκαν μαύρα γάντια, κουκούλα και κατσαβίδι, τα οποία κατασχέθηκαν.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
