Άλιμος: Στις φλόγες τυλίχθηκαν τέσσερα αυτοκίνητα – Μία σύλληψη, δείτε βίντεο

Στις φλόγες τυλίχτηκαν λίγο πριν από τις 08:00 της Κυριακής (05/10) τέσσερα αυτοκίνητα, στον Άλιμο. Tα τρία οχήματα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ, το ένα έχει σοβαρές υλικές ζημιές.

Η φωτιά «ξέσπασε» από ένα αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν εν κινήσει και ο οδηγός το εγκατέλειψε και στη συνέχεια επεκτάθηκε στα διπλανά αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι κάτοικοι της περιοχής είδαν τη μεγάλη πυρκαγιά επί της οδού Κορυτσάς και ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική.

Συνελήφθη ένας άνδρας 38 ετών, ο οποίος φέρεται να έκλεψε μεθυσμένος το όχημα από ιδιοκτήτη στη Γλυφάδα και κατευθύνθηκε προς το Καλαμάκι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.