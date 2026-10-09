Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την αιματηρή επίθεση σε 32χρονο

Snapshot Παραδόθηκε ο 22χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση με μαχαίρι κατά 32χρονου στην Ελευσίνα.

Η επίθεση είχε πολιτικά κίνητρα και σχετίζεται με αντιπαράθεση μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών.

Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και έχει κατονομάσει τρεις δράστες, που είναι γνωστοί στις Αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Η επίθεση προκλήθηκε από αντιπαράθεση που σχετίζεται με ανάρτηση σε ιστότοπο του αντεξουσιαστικού χώρου για παλαιότερη συμπλοκή.

Στην Ελευσίνα πραγματοποιήθηκε αυθόρμητη αντιφασιστική πορεία ως αντίδραση στο περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στην Ασφάλεια παραδόθηκε ο 22χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην αιματηρή επίθεση εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές που επικαλείται τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ένας 22χρονος που είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν από τις Αρχές για την επίθεση, παραδόθηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

Σε βάρος του 22χρονου, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για όπλα και ναρκωτικά, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων.

Σε έρευνα που έγινε σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, δύο στιλέτα, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 18χρονου που επίσης συμμετείχε στην επίθεση κατά του 32χρονου.

Οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον 32χρονου, η οποία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, στην Ελευσίνα, έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 32χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνειο Νοσοκομείο, η επίθεση είχε πολιτικά κίνητρα, καθώς οι δύο δράστες ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς, ενώ ο άνδρας στον αντιφασιστικό χώρο.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό έγινε στις 16:00 την Πέμπτη, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στην Ελευσίνα.

Τρεις νεαροί δράστες έκλεισαν το δρόμο στον 32χρονο, απειλώντας τον. Στη συνέχεια φέρεται να φώναξαν «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ», και τον τραυμάτισαν δύο φορές με μαχαίρι στον μηρό. Περαστικός που αντιλήφθηκε το συμβάν σταμάτησε, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής βρίσκονται σε αναζήτηση των δύο δραστών.