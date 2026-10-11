Βασίλης Παϊτέρης: Ανάρτησε βίντεο μέσα από το κελί - «Δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν»

Snapshot Ο Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη για παραβίαση περιοριστικού όρου σχετικά με την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του.

Ανέβασε βίντεο από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου κρατείται, και υποστηρίζει ότι το σπίτι του δεν βρίσκεται σε δασική περιοχή.

Ισχυρίζεται ότι διαθέτει έγγραφα από το δασαρχείο που αποδεικνύουν την αθωότητά του.

Αναφέρει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο και καρδιακά, και ζητά να μην φυλακιστεί λόγω της κατάστασής του.

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Snapshot powered by AI

Ο Βασίλης Παϊτέρης ανάρτησε ένα βίντεο από την κράτησή του στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, στο οποίο κρατείτο ύστερα από τη σύλληψή του.

Ο τραγουδιστής, συνελήφθη μετά την καταγγελλόμενη παραβίαση περιοριστικού όρου που συνδεόταν με την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του. Στο βίντεο που ανάρτησε την Κυριακή (11/10), αναφέρθηκε στην υπόθεση της οικίας του, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν πως το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική περιοχή. Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως ανέφερε, αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επιχειρήσει να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του.

«Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό.

Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παϊτέρης.

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