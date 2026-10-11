Εύβοια: Κοπάδι δελφινιών και μία φώκια χάρισαν ένα μαγευτικό θέαμα σε ψαρά ανοιχτά του Ευβοϊκού
Ο ψαράς μάλιστα απαθανάτισε το υπέροχο θέαμα σε βίντεο που τράβηξε με το κινητό του
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- Κοπάδι περίπου 20 δελινιών και μία φώκια εμφανίστηκαν ανοιχτά του Ευβοϊκού Κόλπου.
- Ένας ψαράς κατέγραψε το γεγονός σε βίντεο κοντά στη Νέα Αρτάκη και τα Πολιτικά.
- Το θέαμα υπογραμμίζει τον φυσικό πλούτο της θάλασσας και του Ευβοϊκού Κόλπου.
- Η παρουσία των θαλάσσιων θηλαστικών αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας τους.
Κοπάδι περίπου 20 δελφινιών καθώς και μία φώκια χάρισαν ένα μοναδικό θέαμα σε ψαρά που ανοίχτηκε στον Ευβοϊκό Κόλπο το πρωί της Κυριακής.
Ο ψαράς μάλιστα απαθανάτισε το υπέροχο θέαμα σε βίντεο που τράβηξε με το κινητό του και δημοσίευσε το eviathema.
Όπως φαίνεται και στα δύο βίντεο του ψαρά, καθώς έπλεε με τη βάρκα του ανοιχτά της Νέας Αρτάκης και τα Πολιτικά, πέρασε μπροστά του ένα κοπάδι από περίπου 20 δελφίνια τα οποία κολυμπούσαν στα νερά.
Λίγο μετά, μία φώκια έκανε τη βόλτα της μπροστά από τον ψαρά.
Η εμφάνισή τους υπενθυμίζει τον φυσικό πλούτο της θάλασσας και του Ευβοϊκού και αναδεικνύει τη σημασία προστασίας των θαλάσσιων θηλαστικών.
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