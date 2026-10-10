Σίφνος: Νεκρό ξεβράστηκε δελφίνι στην παραλία Καμάρων - Είχε μπλεχτεί σε αλιευτικά δίχτυα

Snapshot Νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην παραλία Καμάρων στη Σίφνο, μπλεγμένο σε αλιευτικά δίχτυα.

Οι κάτοικοι ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο και τον Δήμο Σίφνου για την περισυλλογή του θηλαστικού.

Στήθηκε επιχείρηση για ασφαλή και υγειονομική περισυλλογή του δελφινιού από την ακτή.

Το περιστατικό υπογραμμίζει τους κινδύνους για τη θαλάσσια ζωή από αλιευτικά δίχτυα και ανθρώπινες δραστηριότητες.

Η αύξηση νεκρών δελφινιών στις ελληνικές ακτές οφείλεται σε κλιματική αλλαγή και παγίδευση σε δίχτυα που εμποδίζουν την ανεύρεση τροφής. Snapshot powered by AI

Νεκρό και μπλεγμένο σε αλιευτικά δίχτυα ξεβράστηκε ένα δελφίνι στην παραλία των Καμάρων, στη Σίφνο, προκαλώντας θλίψη στους περαστικούς.

Το άτυχο θηλαστικό ξεβράστηκε στην παραλία το πρωί του Σαββάτου, με τους κατοίκους της περιοχής να ειδοποιούν το Λιμεναρχείο και τον Δήμο Σίφνου, σύμφωνα με τα Σιφναϊκά Νέα.

Σε άμεση συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή και υγειονομικά ορθή περισυλλογή του άτυχου θηλαστικού από την ακτή.

Το θλιβερό περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει η θαλάσσια ζωή από τα αλιευτικά δίχτυα, καθώς και από άλλους κινδύνους που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας.

Δυστυχώς τα περιστατικά εντοπισμού νεκρών δελφινιών αυξάνονται στις ακτές της Ελλάδας, τόσο λόγω της κλιματικής αλλαγής όσο και επειδή μπλέκονται στα δίχτυα ψαράδων και δεν μπορούν να κολυμπήσουν προκειμένου να βρουν τροφή.

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