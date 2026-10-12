Νοροϊός στο Ρέθυμνο – Μειώθηκαν τα περιστατικά στο νοσοκομείο
Την πρώτη ημέρα καταγράφηκαν 193 περιστατικά
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Μέσα σε μόλις δύο ημέρες καταγράφηκαν συνολική 219 περιστατικά γαστρεντερίτιδας στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.
Μάλιστα, την πρώτη ημέρα καταγράφηκαν 193 περιστατικά, ενώ τη δεύτερη μόλις 26, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία νοροϊού σε δείγματα ασθενών.
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