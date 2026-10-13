Σχολικά γεύματα: Ξεκινά η διανομή τους για μαθητές - Πού θα βρουν οι γονείς τα σχολεία

Το πρόγραμμα καλύπτει 1.982 σχολεία σε 159 δήμους 

Ζωή Μακρυγιάννη

Σχολικά γεύματα: Ξεκινά η διανομή τους για μαθητές - Πού θα βρουν οι γονείς τα σχολεία
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων για το σχολικό έτος 2026 2027 καλύπτει 1.982 σχολεία σε 159 δήμους με 249.247 ζεστά γεύματα ημερησίως.
  • Σε σχέση με πέρυσι, αυξάνονται κατά 18.185 τα ημερήσια γεύματα και κατά 64 τα σχολεία που συμμετέχουν, με αναμενόμενη επέκταση μέσω νέας ΚΥΑ.
  • Ο κατάλογος των σχολείων που συμμετέχουν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ 5750 και είναι διαθέσιμος για έλεγχο από τους γονείς.
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη διατροφικών αναγκών των μαθητών με μεσογειακή διατροφή και υποστηρίζει τις οικογένειες, περιορίζοντας κοινωνικές ανισότητες.
  • Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τα γεύματα επιλέγονται μέσω δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και διανομής.
Snapshot powered by AI

Με περισσότερους μαθητές και σχολεία αρχίζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η διανομή σχολικών γευμάτων. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, για τη σχολική χρονιά 2026-2027 προβλέπονται 249.247 ζεστά γεύματα την ημέρα, σε δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η φετινή κάλυψη εκτείνεται σε 1.982 σχολικές μονάδες και 159 δήμους σε όλη τη χώρα. Σε σύγκριση με την έναρξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, τα ημερήσια γεύματα αυξάνονται κατά 18.185 και τα σχολεία κατά 64. Παράλληλα, αναμένεται συμπληρωματική Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ενταχθούν επιπλέον σχολικές μονάδες.

Πού θα βρουν οι γονείς τα σχολεία που συμμετέχουν

Ο κατάλογος των δημοτικών σχολείων που καλύπτονται από τα «Σχολικά Γεύματα» περιλαμβάνεται στην

ΚΥΑ

, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5750. Εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν αν συμμετέχει το σχολείο τους.

Τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εποπτεία του προγράμματος έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ την εφαρμογή του αναλαμβάνει ο ΟΠΕΚΑ.

Διατροφή και στήριξη των οικογενειών

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών και στην υποστήριξη των οικογενειών τους. Τα γεύματα βασίζονται στη μεσογειακή διατροφή, με στόχο τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με ισορροπημένες διατροφικές επιλογές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επαρκής διατροφή βοηθά τη συγκέντρωση και τη συμμετοχή στο μάθημα. Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των μαθητών.

Η χρήση εγχώριων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας συνδέει τη λειτουργία του και με την τοπική παραγωγή. Παράλληλα, η παρασκευή και η διακίνηση των γευμάτων υποστηρίζουν θέσεις εργασίας στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι ανάδοχοι.

Πώς επιλέγονται οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τα σχολικά γεύματα επιλέγονται με δημόσιο, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένες απαιτήσεις και ελέγχους σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία και τη συσκευασία έως τη διανομή στα σχολεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Πήδηξε από τον 11ο όροφο - Έπεσε πάνω σε περαστική και τη σκότωσε, ο ίδιος επέζησε

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από την Αθήνα στις ΗΠΑ και ξανά στην Ελλάδα: Η επανένωση της Μπάρμπαρα Μπράουν με τη βιολογική οικογένειά της έπειτα από 65 χρόνια

08:36LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Έδειξε την προπόνησή της πριν από την παράσταση και έγινε viral η...αγκαλιά του γιου της

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ της Τζόρτζια: Επιβάτης έπεσε από το τρενάκι «Γολιάθ» - Αρκετοί τραυματίες

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Από τον περασμένο Φεβρουάριο προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της - Ούρλιαζε για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψής της

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (13/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mate Rimac: Οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να αντιγράφουν τους Κινέζους

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπακωνσταντίνου - Ideal: «Ψήνει» νέο deal σε ορίζοντα 6μήνου - Στόχος το 1 δισ. έσοδα στην 5ετία

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Στο νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα – Πόσες ημέρες θα νοσηλευτεί

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

07:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ξεκινά η συζήτηση για το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα

07:36ΜΑΝΤΕΙΟ

Ξεχείλιζαν από λεπτότητα οι Πέρσες στον Μαραθώνα, καμία λεπτότητα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μύλος»... ξανά η Κεντροαριστερά: Στα «μαχαίρια» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ - Μεταστροφή Τσίπρα βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ - Ανοίγουν διάλογο «οι μικροί»

07:32ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος παχέος εντέρου: Συμπτώματα, πρώιμα σημάδια και πότε απαιτείται κολονοσκόπηση

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικά γεύματα: Ξεκινά η διανομή τους για μαθητές - Πού θα βρουν οι γονείς τα σχολεία

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα η παρουσίαση της πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 35χρονος αναβάτης μηχανής σε τροχαίο - Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες – Σφοδρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη επικίνδυνη έξοδος στην επιστροφή Ζοτς - Η ώρα και το κανάλι

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε λούνα παρκ της Τζόρτζια: Επιβάτης έπεσε από το τρενάκι «Γολιάθ» - Αρκετοί τραυματίες

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γκίλφοϊλ: Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της – «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι»

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Από τον περασμένο Φεβρουάριο προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της - Ούρλιαζε για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψής της

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόση βροχή θα πέσει τις επόμενες 48 ώρες - Απόλυτη συμφωνία ECMWF και ICON

07:06ΕΛΛΑΔΑ

«Πώς θα κρατούσε τέτοιος άνθρωπος το μωρό μου;» Σοκαρισμένες γυναίκες που τις παρακολουθούσε ο γυναικολόγος που προφυλακίστηκε για πορνογραφία ανηλίκων

06:52LIFESTYLE

Τα μουσικά τάλεντ σόου που άφησαν εποχή

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού»: Επιτήδειοι που έκαναν τηλεφωνικές απάτες εξαπάτησαν μέχρι και παιδί – Στα 800.000€ η λεία τους, εξοργιστικοί διάλογοι

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Αντίστροφη μέτρηση για τη διάθεση του πετρελαίου

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 4χρονης σε παιδικό σταθμό - Τι δήλωσε η μητέρα

03:36ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η κακοκαιρία – Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ