Σχολικά γεύματα: Ξεκινά η διανομή τους για μαθητές - Πού θα βρουν οι γονείς τα σχολεία

Snapshot Το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων για το σχολικό έτος 2026 2027 καλύπτει 1.982 σχολεία σε 159 δήμους με 249.247 ζεστά γεύματα ημερησίως.

Σε σχέση με πέρυσι, αυξάνονται κατά 18.185 τα ημερήσια γεύματα και κατά 64 τα σχολεία που συμμετέχουν, με αναμενόμενη επέκταση μέσω νέας ΚΥΑ.

Ο κατάλογος των σχολείων που συμμετέχουν δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ 5750 και είναι διαθέσιμος για έλεγχο από τους γονείς.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη διατροφικών αναγκών των μαθητών με μεσογειακή διατροφή και υποστηρίζει τις οικογένειες, περιορίζοντας κοινωνικές ανισότητες.

Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τα γεύματα επιλέγονται μέσω δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και διανομής. Snapshot powered by AI

Με περισσότερους μαθητές και σχολεία αρχίζει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η διανομή σχολικών γευμάτων. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, για τη σχολική χρονιά 2026-2027 προβλέπονται 249.247 ζεστά γεύματα την ημέρα, σε δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η φετινή κάλυψη εκτείνεται σε 1.982 σχολικές μονάδες και 159 δήμους σε όλη τη χώρα. Σε σύγκριση με την έναρξη της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, τα ημερήσια γεύματα αυξάνονται κατά 18.185 και τα σχολεία κατά 64. Παράλληλα, αναμένεται συμπληρωματική Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ενταχθούν επιπλέον σχολικές μονάδες.

Πού θα βρουν οι γονείς τα σχολεία που συμμετέχουν

Ο κατάλογος των δημοτικών σχολείων που καλύπτονται από τα «Σχολικά Γεύματα» περιλαμβάνεται στην

ΚΥΑ

, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5750. Εκεί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ελέγξουν αν συμμετέχει το σχολείο τους.

Τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εποπτεία του προγράμματος έχει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ την εφαρμογή του αναλαμβάνει ο ΟΠΕΚΑ.

Διατροφή και στήριξη των οικογενειών

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών και στην υποστήριξη των οικογενειών τους. Τα γεύματα βασίζονται στη μεσογειακή διατροφή, με στόχο τα παιδιά να εξοικειώνονται από μικρή ηλικία με ισορροπημένες διατροφικές επιλογές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η επαρκής διατροφή βοηθά τη συγκέντρωση και τη συμμετοχή στο μάθημα. Το πρόγραμμα επιδιώκει επίσης να περιορίσει τις κοινωνικές ανισότητες και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των μαθητών.

Η χρήση εγχώριων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας συνδέει τη λειτουργία του και με την τοπική παραγωγή. Παράλληλα, η παρασκευή και η διακίνηση των γευμάτων υποστηρίζουν θέσεις εργασίας στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι ανάδοχοι.

Πώς επιλέγονται οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τα σχολικά γεύματα επιλέγονται με δημόσιο, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένες απαιτήσεις και ελέγχους σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία και τη συσκευασία έως τη διανομή στα σχολεία.

Διαβάστε επίσης