Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

Snapshot Σε πέντε από τα δώδεκα σημε δειγματοληψίας στον Ασωπό εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Vibrio, που μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες.

Τα θετικά δείγματα βρέθηκαν στα Οινόφυτα, στο Συκάμινο, στον Ωρωπό και στην εκβολή του ποταμού Ασωπού.

Για την επιβεβαίωση της παρουσίας του βακτηρίου που προκαλεί χολέρα απαιτούνται περαιτέρω εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις.

Το ΠΑΚΟΕ καλεί τις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιήσουν άμεσους ελέγχους, να εξετάσουν πιθανές διαρροές λυμάτων και να λάβουν μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με το νερό στα επιβεβαιωμένα σημεία μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Snapshot powered by AI

Ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) για την ποιότητα του νερού στον Ασωπό ποταμό. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, σε πέντε από τα δώδεκα σημεία όπου έγιναν δειγματοληψίες εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Vibrio (σ.σ. μπορούν να προκαλέσουν χολέρα), ορισμένα από τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο.

Τα σημεία όπου βρέθηκαν θετικά δείγματα βρίσκονται στα Οινόφυτα, στο Συκάμινο, στον Ωρωπό και στην εκβολή του ποταμού.

Το ΠΑΚΟΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε νέους ελέγχους, να εξετάσουν πιθανές διαρροές λυμάτων και να λάβουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα 12 σημεία δειγματοληψίας στον Ασωπό ποταμό και τις γύρω περιοχές, όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την παρουσία βακτηρίων του γένους Vibrio. pakoe

Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΚΟΕ, σε πέντε σημεία των δειγματοληψιών αναπτύχθηκαν βακτήρια σε ειδικό εργαστηριακό υλικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μικροοργανισμών του γένους Vibrio.

Σε δύο σημεία στα Οινόφυτα καταγράφηκαν δύο διαφορετικοί τύποι αποικιών, ενώ στα υπόλοιπα θετικά δείγματα εντοπίστηκε ένας τύπος.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν αρκούν από μόνα τους για να αποδειχθεί ότι υπάρχει στο νερό το συγκεκριμένο βακτήριο που προκαλεί χολέρα. Για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, χρειάζονται ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια το είδος και το στέλεχος του βακτηρίου.

Αποικίες βακτηρίων του γένους Vibrio σε θρεπτικό υλικό TCBS agar, όπως καταγράφηκαν κατά την εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων νερού. pakoe

Τι είναι το βακτήριο Vibrio

Τα βακτήρια του γένους Vibrio βρίσκονται κυρίως σε θαλάσσια και υφάλμυρα νερά. Ορισμένα είδη είναι ακίνδυνα, ενώ άλλα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.

Το Vibrio cholerae, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει χολέρα, μια ασθένεια που μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Μπορεί να προκαλέσει έντονη διάρροια και μεγάλη απώλεια υγρών, η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις γίνεται επικίνδυνη για τη ζωή.

Άλλα είδη Vibrio μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα ή λοιμώξεις, ιδιαίτερα όταν μολυσμένο νερό έρθει σε επαφή με ανοιχτές πληγές.

Τα κυριότερα είδη βακτηρίων Vibrio που απειλούν την ανθρώπινη υγεία, οι ασθένειες που προκαλούν και οι τρόποι μετάδοσής τους. pakoe

Ζητούν άμεση παρέμβαση στον Ασωπό

Το ΠΑΚΟΕ ζητά από τις δημοτικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς να ελέγξουν τα σημεία όπου βρέθηκαν τα βακτήρια και να διερευνήσουν αν υπάρχουν εκροές λυμάτων που επιβαρύνουν το ποτάμι.

Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη για καθαρισμό των επίμαχων σημείων και συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν την επαφή με το νερό στα συγκεκριμένα σημεία και να μην το χρησιμοποιούν για πόση ή για την προετοιμασία τροφίμων.