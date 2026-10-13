Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού
Τα σημεία όπου βρέθηκαν θετικά δείγματα βρίσκονται στα Οινόφυτα, στο Συκάμινο, στον Ωρωπό και στην εκβολή του ποταμού
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- Σε πέντε από τα δώδεκα σημε δειγματοληψίας στον Ασωπό εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Vibrio, που μπορούν να προκαλέσουν χολέρα και άλλες σοβαρές ασθένειες.
- Τα θετικά δείγματα βρέθηκαν στα Οινόφυτα, στο Συκάμινο, στον Ωρωπό και στην εκβολή του ποταμού Ασωπού.
- Για την επιβεβαίωση της παρουσίας του βακτηρίου που προκαλεί χολέρα απαιτούνται περαιτέρω εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις.
- Το ΠΑΚΟΕ καλεί τις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιήσουν άμεσους ελέγχους, να εξετάσουν πιθανές διαρροές λυμάτων και να λάβουν μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.
- Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με το νερό στα επιβεβαιωμένα σημεία μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) για την ποιότητα του νερού στον Ασωπό ποταμό. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, σε πέντε από τα δώδεκα σημεία όπου έγιναν δειγματοληψίες εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Vibrio (σ.σ. μπορούν να προκαλέσουν χολέρα), ορισμένα από τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο.
Τα σημεία όπου βρέθηκαν θετικά δείγματα βρίσκονται στα Οινόφυτα, στο Συκάμινο, στον Ωρωπό και στην εκβολή του ποταμού.
Το ΠΑΚΟΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε νέους ελέγχους, να εξετάσουν πιθανές διαρροές λυμάτων και να λάβουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΚΟΕ, σε πέντε σημεία των δειγματοληψιών αναπτύχθηκαν βακτήρια σε ειδικό εργαστηριακό υλικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μικροοργανισμών του γένους Vibrio.
Σε δύο σημεία στα Οινόφυτα καταγράφηκαν δύο διαφορετικοί τύποι αποικιών, ενώ στα υπόλοιπα θετικά δείγματα εντοπίστηκε ένας τύπος.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν αρκούν από μόνα τους για να αποδειχθεί ότι υπάρχει στο νερό το συγκεκριμένο βακτήριο που προκαλεί χολέρα. Για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, χρειάζονται ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια το είδος και το στέλεχος του βακτηρίου.
Τι είναι το βακτήριο Vibrio
Τα βακτήρια του γένους Vibrio βρίσκονται κυρίως σε θαλάσσια και υφάλμυρα νερά. Ορισμένα είδη είναι ακίνδυνα, ενώ άλλα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας.
Το Vibrio cholerae, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει χολέρα, μια ασθένεια που μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Μπορεί να προκαλέσει έντονη διάρροια και μεγάλη απώλεια υγρών, η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις γίνεται επικίνδυνη για τη ζωή.
Άλλα είδη Vibrio μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα ή λοιμώξεις, ιδιαίτερα όταν μολυσμένο νερό έρθει σε επαφή με ανοιχτές πληγές.
Ζητούν άμεση παρέμβαση στον Ασωπό
Το ΠΑΚΟΕ ζητά από τις δημοτικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς να ελέγξουν τα σημεία όπου βρέθηκαν τα βακτήρια και να διερευνήσουν αν υπάρχουν εκροές λυμάτων που επιβαρύνουν το ποτάμι.
Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη για καθαρισμό των επίμαχων σημείων και συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν την επαφή με το νερό στα συγκεκριμένα σημεία και να μην το χρησιμοποιούν για πόση ή για την προετοιμασία τροφίμων.