Πώς καταλήγουν βακτήρια χολέρας σε ένα ποτάμι – Πώς προκαλείται η λοίμωξη και ποια τα συμπτώματα

Μια έκθεση για την παρουσία του βακτηρίου Vibrio cholerae στον ποταμό Ασωπό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πώς το βακτήριο αυτό φτάνει στα εσωτερικά ύδατα και τι μπορεί να σημαίνει η έκθεση σε αυτό για την υγεία των πολιτών.

Η σημερινή ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ αναφέρει τον εντοπισμό του βακτηρίου στις περιοχές των Οινοφύτων, του Συκαμίνου και των εκβολών του ποταμού. Ωστόσο, ο εντοπισμός του συγκεκριμένου είδους δεν συνεπάγεται από μόνος του την ύπαρξη επιδημίας χολέρας ή κρουσμάτων λοίμωξης στους κατοίκους.

Σημαίνει η ανίχνευση του βακτηρίου ότι υπάρχει χολέρα;

Το στέλεχος παίζει ρόλο: η επιδημική χολέρα προκαλείται από στελέχη που παράγουν τοξίνες και ανήκουν στις ομάδες O1 και O139. Άλλα στελέχη του Vibrio cholerae μπορούν επίσης να προκαλέσουν ασθένεια, αλλά δεν ενέχουν τον ίδιο κίνδυνο πρόκλησης επιδημίας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ δεν επαληθεύει αυτές τις ομάδες και την σχετική πιθανότητα παραγωγής τοξινών από τα βακτήρια που εντοπίστηκαν. Επομένως, το εύρημα στην περιοχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια αναφορά που χρήζει περαιτέρω εργαστηριακής διευκρίνισης και αξιολόγησης από τις αρχές δημόσιας υγείας.

Επίσης, ένα περιβαλλοντικό εύρημα δεν μπορεί να δείξει εάν έχουν επηρεαστεί τα δίκτυα ύδρευσης ή εάν έχει μολυνθεί κάποιο άτομο. Αυτά τα ζητήματα απαιτούν ξεχωριστή διερεύνηση.

Πώς μπορεί το βακτήριο της χολέρας να φτάσει σε ποτάμια και λίμνες;

Το βακτήριο μπορεί να επιβιώνει φυσικά σε υδάτινα περιβάλλοντα, αλλά και να εισέρχεται στο νερό μέσω μόλυνσης από κόπρανα.

Το Vibrio cholerae μπορεί να εντοπιστεί τόσο σε γλυκό όσο και σε υφάλμυρο νερό (το ελαφρώς αλμυρό νερό που συναντάται στα σημεία όπου τα ποτάμια συναντούν τη θάλασσα). Μπορεί να συνδέεται με μικροσκοπικούς υδρόβιους οργανισμούς, οστρακοειδή και φυτά, τα οποία συμβάλλουν στην επιβίωσή του στο περιβάλλον.

Μια άλλη οδός είναι η μόλυνση από τα κόπρανα ενός μολυσμένου ατόμου. Ακατέργαστα λύματα ή αστοχίες στα συστήματα αποχέτευσης μπορούν να εισάγουν το βακτήριο στο νερό. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες μπορούν να υπερφορτώσουν τα ευάλωτα συστήματα αποχέτευσης, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες ενδέχεται να ευνοήσουν την επιβίωσή του στο περιβάλλον.

Αυτές αποτελούν γενικές πιθανές οδούς διασποράς και δεν προσδιορίζουν την πηγή του συγκεκριμένου ευρήματος στον Ασωπό.

Πώς προκαλείται η λοίμωξη από την έκθεση στο βακτήριο;

Η χολέρα μεταδίδεται κυρίως μέσω της κατάποσης μολυσμένου νερού ή της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων. Το μη επεξεργασμένο πόσιμο νερό και τα ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα θαλασσινά αποτελούν σημαντικές πιθανές οδούς μόλυνσης.

Ο κίνδυνος εξαρτάται από τον παρόντα μικροοργανισμό, την έκθεση και το κατά πόσον το νερό και τα τρόφιμα διαχειρίζονται με ασφάλεια. Η διαμονή κοντά σε ποτάμι δεν ταυτίζεται με την κατανάλωση μολυσμένου νερού.

Μην πίνετε ακατέργαστο νερό από ποτάμι ή λίμνη και μην το χρησιμοποιείτε για την προετοιμασία φαγητού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών δημόσιας υγείας και του παρόχου ύδρευσης. Μια έκθεση βακτηρίων στο ποτάμι από μόνη της δεν αρκεί για να καθοριστεί η ασφάλεια του νερού της βρύσης στο σπίτι.

Ποια συμπτώματα πρέπει να αναγνωρίζετε;

Η χολέρα μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια υδαρή διάρροια, αν και πολλές λοιμώξεις προκαλούν ήπια ή καθόλου συμπτώματα. Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σε διάστημα 12 ωρών έως 5 ημερών μετά την μόλυνση. Στα πιθανά συμπτώματα περιλαμβάνονται:

Συχνή, υδαρή διάρροια, μερικές φορές ανοιχτόχρωμη, που περιγράφεται ως κόπρανα με όψη «νερού πλυσίματος ρυζιού»

μερικές φορές ανοιχτόχρωμη, που περιγράφεται ως κόπρανα με όψη «νερού πλυσίματος ρυζιού» Έμετος

Κράμπες στα πόδια ή στους μυς

στα πόδια ή στους μυς Δίψα και αδυναμία

Ενδέχεται να μην υπάρχει πυρετός. Τα συμπτώματα αυτά δεν είναι αρκετά ειδικά για τη διάγνωση της χολέρας: απαιτείται ιατρική εκτίμηση και εργαστηριακός έλεγχος.

Ο κύριος κίνδυνος είναι η ταχεία απώλεια υγρών και αλάτων. Η σοβαρή αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε καταπληξία (σοκ) και νεφρική ανεπάρκεια, αποτελώντας άμεσο κίνδυνο για τη ζωή μέσα σε λίγες ώρες.

Πότε πρέπει να ζητήσετε επείγουσα βοήθεια;

Ζητήστε επείγουσα ιατρική εκτίμηση σε περίπτωση έντονης διάρροιας, ιδίως μετά από πιθανή έκθεση σε μολυσμένο νερό ή τρόφιμα. Εξηγήστε το περιστατικό έκθεσης και πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα.

Αναζητήστε επείγουσα βοήθεια σε περίπτωση:

σύγχυσης

λιποθυμίας

ακραίας αδυναμίας

αδυναμίας λήψης επαρκούς ποσότητας υγρών λόγω εμέτου

Εάν το άτομο έχει τις αισθήσεις του και μπορεί να καταπιεί, ξεκινήστε τη χορήγηση διαλύματος ενυδάτωσης από το στόμα (παρασκευασμένου με εμφιαλωμένο νερό, ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας) ενώ παράλληλα μεριμνάτε για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι σοβαρές περιπτώσεις απαιτούν ενδοφλέβια χορήγηση υγρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καθυστερείτε την ιατρική εκτίμηση προσπαθώντας να αντιμετωπίσετε την κατάσταση στο σπίτι.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να πάρω αντιβιοτικά προληπτικά;

Όχι βέβαια! Η προληπτική μαζική χρήση αντιβιοτικών δεν συνιστάται. Οι αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία λαμβάνονται από τον θεράποντα ιατρό.

Μεταδίδεται εύκολα η χολέρα μέσω της απλής επαφής;

Συνήθως όχι. Ο κύριος κίνδυνος έγκειται στην μεταφορά μολυσματικών παραγόντων από κόπρανα στο στόμα μέσω νερού, τροφίμων ή άπλυτων χεριών. Το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη φροντίδα ατόμου με διάρροια.

Συμπέρασμα

Το αναφερθέν εύρημα απαιτεί διευκρίνιση ως προς το στέλεχος και τον πραγματικό κίνδυνο έκθεσης. Εν τω μεταξύ, το ασφαλές νερό και η άμεση αξιολόγηση της σοβαρής διάρροιας αποτελούν τις πρακτικές προτεραιότητες.

Πηγές: