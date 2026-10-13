Λασίθι: Προφυλακίστηκε ο 22χρονος - Εγγυήσεις έως 3.000 ευρώ για τους άλλους τέσσερις

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 22χρονος ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή αλλά και ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εμπλεκόταν σε ζωοκλοπές αλλά και κλοπές κουδουνιών από αιγοπρόβατα στο Λασίθι.

Μετά την απολογία του στον Ανακριτή Λασιθίου, ελήφθη η απόφαση για την προφυλάκισή του, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι ηλικίας 23,24,28 και 50 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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