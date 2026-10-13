Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Αρτέμιδα
Δεν αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί
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- Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην οδό Χατζοπούλου, στην Αρτέμιδα.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
- Κατέρρευσε η σοφίτα του σπιτιού λόγω της πυρκαγιάς.
- Οι ένοικοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε εγκλωβισμός.
- Η φωτιά πιθανόν προκλήθηκε από διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω κακοκαιρίας.
Υπό έλεγχο τέθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατοικία στην οδό Χατζοπούλου, στην Αρτέμιδα.
Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Από τη φωτιά κατέρρευσε η σοφίτα του σπιτιού, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ένοικοι του σπιτιού είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε εγκλωβισμός.
Η πυρκαγιά πιθανόν να ξεκίνησε εξαιτίας των διακοπών ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες λόγω της κακοκαιρίας.
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Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στην Αρτέμιδα
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