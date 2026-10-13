Φωτιά στην Αρτέμιδα: Κατέρρευσε η σοφίτα σπιτιού - Ακούγονται εκρήξεις

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στην οδό Χατζοπούλου στην Αρτέμιδα γύρω στις 20:00 το βράδυ της Τρίτης 13/10.

Πυροσβεστικά οχήματα από Μαρκόπουλο και Αρτέμιδα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η σοφίτα του σπιτιού κατέρρευσε ακούγονται εκρήξεις από το εσωτερικό της κατοικίας.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για εγκλωβισμένο άτομο, αλλά τελικά δεν βρέθηκε κανείς μέσα στο κτήριο.

Η φωτιά πιθανόν προκλήθηκε από τις διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης (13/10), έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην οδό Χατζοπούλου, στην Αρτέμιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα από το Μαρκόπουλο και την Αρτέμιδα, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η κατάσταση στο σημείο φέρεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακούγονται εκρήξεις από το εσωτερικό ή τον χώρο της κατοικίας, ενώ έχει ήδη καταρρεύσει η σοφίτα του σπιτιού.

Αρχικά, υπήρχαν πληροφορίες για ένα εγκλωβισμένο άτομο, ωστόσο σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ένοικοι του σπιτιού έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους.

Η φωτιά πιθανόν να ξεκίνησε εξαιτίας των διακοπών ηλεκτροδότησης που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες λόγω της κακοκαιρίας.

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