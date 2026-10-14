Επίσημες ανακοινώσεις την Παρασκευή για το νέο Δημαρχείο του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας

Snapshot Το έργο ανέγερσης του νέου Δημαρχείου στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας έχει προϋπολογισμό περίπου 6,6 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας και ο υφυπουργός Εργασίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 16 Οκτωβρίου για το νέο Διοικητήριο.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και σχετικής πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το νέο Δημαρχείο περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα παρεμβάσεων αστικού χώρου και αναπλάσεων που αφορά οκτώ δήμους της χώρας. Snapshot powered by AI

Πιο κοντά στην υλοποίησή του βρίσκεται πλέον το έργο, προϋπολογισμού περίπου 6,6 εκατ. ευρώ, για την ανέγερση του νέου Δημαρχείου στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στο ζήτημα της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας, Αθανάσιος Κασόλας και ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωνσταντίνος Καραγκούνης, θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 14:30, στο γραφείο του δημάρχου, με αποκλειστικό θέμα την «Ανέγερση Νέου Διοικητηρίου Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας».

Η συνέντευξη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση παρεμβάσεων στον αστικό χώρο και αστικών αναπλάσεων σε οκτώ δήμους της χώρας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας.

Ειδικότερα, για την ανέγερση του νέου Διοικητηρίου προβλέπεται ποσό 6.596.408 ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

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