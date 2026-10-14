Αλεξανδρούπολη: «Καταφύγια» παράνομης πορνείας γίνονται διαμερίσματα στο κέντρο

Παράνομη πορνεία οργανώνεται και προωθείται μέσω διαδικτύου

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Αλεξανδρούπολη: «Καταφύγια» παράνομης πορνείας γίνονται διαμερίσματα στο κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιούνται ως κέντρα παράνομης πορνείας, οργανωμένης μέσω διαδικτύου.
  • Τα διαμερίσματα ενοικιάζονται συχνά μέσω πλαστών στοιχείων ή αχυρανθρώπων, επιτρέποντας ανωνυμία και αποφυγή αστυνομικών ελέγχων.
  • Κατοίκοι αναφέρουν συνεχή ροή αγνώστων, αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα των γειτονιών και προκαλώντας ανησυχία.
  • Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν κενά ελέγχου στη βραχυχρόνια μίσθωση, με ανεπαρκή διασταύρωση στοιχείων και έλεγχο πλατφορμών.
  • Το φαινόμενο επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της Θράκης, ενώ η κοινωνία ζητά άμεσες παρεμβάσεις και ελέγχους.
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Ως «καταφύγια» παράνομης πορνείας (escort), η οποία οργανώνεται και προωθείται μέσω διαδικτύου, λειτουργούν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, υπάρχουν συγκεκριμένα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε κομβικά σημεία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, τα οποία νοικιάζονται μέσω τυπικών διαδικασιών από “αχυρανθρώπους” ή με κλεμμένα/πλαστά στοιχεία, προκειμένου να μετατραπούν σε προσωρινά «στούντιο» παροχής υπηρεσιών.

Αυτή η τακτική εξασφαλίζει στους εμπλεκόμενους πλήρη ανωνυμία, εναλλαγή τοποθεσιών ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αποφυγή των αστυνομικών ελέγχων που παραδοσιακές δομές θα προσέλκυαν αμέσως.

Η είδηση προκαλεί αίσθηση και εγείρει τεράστια ερωτήματα για το πώς μια επαρχιακή, ακριτική πόλη όπως η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται αντιμέτωπη με τα σκοτεινά φαινόμενα των μεγάλων μητροπόλεων.

Η ψηφιακή οθόνη αποτελεί απλώς το μέσο προσέλκυσης, καθώς αυτό που αποκαλύπτεται μέσα από διεθνείς πλατφόρμες διαδικτυακών συνοδών (escort directories) ξεπερνά κάθε προηγούμενο, καθώς, καταγράφονται επίσημα 10 ενεργά προφίλ εκδιδόμενων γυναικών με αποκλειστική αναφορά στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίες παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους διά ζώσης.

Το «στρατηγείο» στα στούντιο του κέντρου

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης δεν είναι απλώς η ψηφιακή παρουσία των αγγελιών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η δράση τους στην πράξη. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, στο επίκεντρο βρίσκεται συγκεκριμένο διαμέρισμα-«φάντασμα» βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε κομβικό σημείο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.

Εκεί, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και προστατευμένοι από την ανωνυμία που προσφέρει η βραχυχρόνια μίσθωση, στήνεται ένα παράνομο «στούντιο» παροχής υπηρεσιών. Τα διαμερίσματα αυτά νοικιάζονται συχνά μέσω τυπικών προφίλ από τρίτα πρόσωπα, εξασφαλίζοντας γρήγορη εναλλαγή, απόλυτη κινητικότητα και μηδενικό ίχνος για τις τοπικές αρχές, μετατρέποντας πολυκατοικίες κατοίκων σε χώρους διαρκούς όχλησης.

«Δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει»

Η καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων στις γύρω πολυκατοικίες έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Η συνεχής ροή αγνώστων ατόμων, οι αλλοδαποί (κυρίως Τούρκοι) και Έλληνες «πελάτες» που μπαινοβγαίνουν σε ώρες κοινής ησυχίας και η πλήρης αλλοίωση του χαρακτήρα της γειτονιάς προκαλούν εύλογη ανησυχία.

«Βλέπουμε ανθρώπους να καταφθάνουν χωρίς αποσκευές, να μένουν για λίγη ώρα και να αποχωρούν. Το κέντρο της Αλεξανδρούπολης έχει μετατραπεί σε πεδίο δράσης κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τα κενά νομοθεσίας στη βραχυχρόνια μίσθωση», καταγγέλλει χαρακτηριστικά στο pameevro.gr, κάτοικος της περιοχής που βιώνει την κατάσταση από πρώτο χέρι.

Το τεράστιο κενό ελέγχου και η επόμενη μέρα

Ενώ η ελληνική αστυνομία και οι φορείς ελέγχουν τη νομιμότητα των τουριστικών καταλυμάτων κυρίως φορολογικά, η αξιοποίησή τους ως χώρων παράνομης πορνείας αναδεικνύει μια τεράστια «μαύρη τρύπα». Η αδυναμία διασταύρωσης στοιχείων των μισθωτών και η απουσία ουσιαστικού ελέγχου στις πλατφόρμες, ουσιαστικά «λύνουν τα χέρια» σε όσους θέλουν να στήσουν υπόγειες μπίζνες στην καρδιά της Θράκης.

Την ίδια ώρα, η εξάπλωση του φαινομένου, δεν περιορίζεται γεωγραφικά μόνο στον Έβρο. Παρόμοια προφίλ και ενεργές αγγελίες σε πλατφόρμες συνοδών εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές της Θράκης, όπως στην Κομοτηνή, με την Ξάνθη να καταγράφει ιδιαίτερα έντονη παρουσία, καθώς μετρώνται συνολικά 10 αντίστοιχα προφίλ στην περιοχή.

Η τοπική κοινωνία ζητά πλέον άμεσες παρεμβάσεις και σαρωτικούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, προτού η Αλεξανδρούπολη μετατραπεί σε «ανεξέλεγκτο πεδίο» παράνομων «υπηρεσιών» και δράσης κυκλωμάτων.

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