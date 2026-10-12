Εφιάλτης για νεαρή: Έφτιαξαν ερωτική αγγελία με τις φωτογραφίες και το τηλέφωνό της

Η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πλήθος κλήσεων και μηνυμάτων από αγνώστους, ενώ χρειάστηκε να κυνηγά μία προς μία τις αναδημοσιεύσεις της ψεύτικης αγγελίας - Προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων

Ανθή Κουρεντζή

Εφιάλτης για νεαρή: Έφτιαξαν ερωτική αγγελία με τις φωτογραφίες και το τηλέφωνό της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άγνωστος δημιούργησε ψεύτικη ερωτική αγγελία με φωτογραφίες και τον αριθμό τηλεφώνου νεαρής γυναίκας στην Αθήνα.
  • Η γυναίκα δέχτηκε συνεχείς κλήσεις και μηνύματα, ενώ χρειάστηκε τρεις ημέρες για να αφαιρεθεί η αρχική αγγελία από την πλατφόρμα.
  • Η ψεύτικη αγγελία αναδημοσιεύθηκε σε τουλάχιστον τρεις άλλες πλατφόρμες, δυσκολεύοντας την πλήρη διαγραφή της.
  • Η νεαρή έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων και αγωγή για αποζημίωση κατά της πλατφόρμας όπου δημοσιεύτηκε αρχικά η αγγελία.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει ζητήματα ελέγχου προσωπικών δεδομένων και χρόνου αντίδρασης σε περιπτώσεις κατάχρησης στο διαδίκτυο.
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Σε έναν πραγματικό εφιάλτη εξελίχθηκε η καθημερινότητα μιας νεαρής γυναίκας στην Αθήνα, όταν διαπίστωσε ότι άγνωστος είχε δημιουργήσει ερωτική αγγελία στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας πραγματικές φωτογραφίες της και τον προσωπικό της αριθμό τηλεφώνου.

Όλα ξεκίνησαν όταν η νεαρή άρχισε να δέχεται συνεχόμενα μηνύματα και τηλεφωνήματα μέσω social media από αγνώστους, οι οποίοι επικοινωνούσαν μαζί της θεωρώντας ότι προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

Ένας από τους άνδρες που την κάλεσαν ήταν εκείνος που της αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Της εξήγησε ότι είχε βρει τα στοιχεία της σε αγγελία που είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα με ερωτικό περιεχόμενο.

Η κοπέλα έσπευσε να ελέγξει την καταγγελία και διαπίστωσε ότι πράγματι είχε δημιουργηθεί προφίλ με δικές της φωτογραφίες, οι οποίες είχαν αντληθεί από τους λογαριασμούς της στα social media.

Μαζί με τις φωτογραφίες είχε δημοσιευθεί και ο πραγματικός αριθμός του κινητού της τηλεφώνου, με αποτέλεσμα να δέχεται συνεχείς κλήσεις και μηνύματα. Η ίδια δεν είχε καμία σχέση με την επίμαχη αγγελία και, μόλις αντιλήφθηκε την έκταση του προβλήματος, ξεκίνησε άμεσα προσπάθειες για να κατέβει το περιεχόμενο.

Χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να κατέβει η αγγελία

Αρχικά επικοινώνησε με την πλατφόρμα στην οποία είχε δημοσιευθεί η αγγελία, ζητώντας την άμεση αφαίρεσή της. Η ανταπόκριση, ωστόσο, δεν ήταν άμεση. Η νεαρή προχώρησε και σε γραπτή αναφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, χρειάστηκαν περίπου τρεις ημέρες μέχρι να διαγραφεί η επίμαχη ανάρτηση.

Η ταλαιπωρία της, όμως, δεν σταμάτησε εκεί.

Η αγγελία είχε αναδημοσιευθεί σε άλλες πλατφόρμες

Στο μεταξύ, η ψεύτικη αγγελία είχε ήδη αναδημοσιευθεί και σε τουλάχιστον τρεις ακόμη πλατφόρμες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να ξεκινήσει ένα νέο «κυνήγι», προσπαθώντας να εντοπίσει κάθε αντίγραφο της αγγελίας και να ζητήσει ξεχωριστά τη διαγραφή του.

Η διαδικασία αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η αναδημοσίευση του περιεχομένου έκανε πολύ πιο περίπλοκο τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.

Μήνυση κατά αγνώστων και αγωγή κατά της πλατφόρμας

Η νεαρή απευθύνθηκε σε δικηγόρους και έχει ήδη υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων, ζητώντας να εντοπιστεί το πρόσωπο που δημιούργησε την ψεύτικη αγγελία και χρησιμοποίησε χωρίς τη συγκατάθεσή της προσωπικά της δεδομένα.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει καταστεί δυνατό να ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την ενέργεια αυτή.

Η ίδια φέρεται να μην μπορεί να υποψιαστεί ποιος θα μπορούσε να έχει προχωρήσει στη δημιουργία του συγκεκριμένου προφίλ.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει πάρει και αστική διάσταση, καθώς η νεαρή έχει προχωρήσει σε αγωγή με αίτημα αποζημίωσης κατά της πλατφόρμας στην οποία αναρτήθηκε αρχικά η αγγελία.

Στο επίκεντρο τίθεται πλέον και το ζήτημα του ελέγχου των στοιχείων που δημοσιεύονται σε τέτοιου είδους ιστοσελίδες, αλλά και του χρόνου αντίδρασης όταν καταγγέλλεται κατάχρηση προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη νεαρή να αναζητά τόσο την ταυτότητα του δημιουργού της ψεύτικης αγγελίας όσο και την πλήρη απομάκρυνση κάθε σχετικής ανάρτησης από το διαδίκτυο.

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