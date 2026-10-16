Νάξος: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός που παρέσυρε αστυνομικό σε μπλόκο

Συνελήφθη ανήλικος οδηγός που τραυμάτισε αστυνομικό στη Νάξο κατά τη διάρκεια ελέγχου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Νάξος: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός που παρέσυρε αστυνομικό σε μπλόκο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα και παρέσυρε τον αστυνομικό.
  • Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
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Στη σύλληψη του ανήλικου οδηγού που τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου στη Νάξο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, πρόκειται για ανήλικο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα με το αυτοκίνητό του. Κατά την προσπάθειά του αυτή, παρέσυρε και τραυμάτισε τον αστυνομικό, προτού απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο τραυματίας αστυνομικός δέχθηκε ιατρική φροντίδα, ωστόσο, λόγω της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Μετά τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου, κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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