Νάξος: Παρέσυρε αστυνομικό σε έλεγχο και διέφυγε - Αναζητείται ο δράστης

Snapshot Ένας οδηγός ΙΧ στη Νάξο παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου και διέφυγε από το σημείο.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στην Αθήνα για νοσηλεία.

Ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Νάξο, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στην περιοχή έξω από το Κέντρο Υγείας του νησιού. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε όταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στο σήμα που του έγινε και συνέχισε την πορεία του, παρασύροντάς τον.

Όλα συνέβησαν την ώρα που ο αστυνομικός επιχειρούσε να ελέγξει το όχημα. Ο οδηγός φέρεται να αγνόησε την υπόδειξη για ακινητοποίηση και να ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον ένστολο και στη συνέχεια να απομακρυνθεί από το σημείο.

Σύμφωνα με το Cyclades24, o τραυματίας αστυνομικός έλαβε αρχικά ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή του στην Αθήνα, προκειμένου να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

Ο οδηγός του ΙΧ δεν είχε εντοπιστεί μέχρι στιγμής, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του και τη σύλληψή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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