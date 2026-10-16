Νάξος: Παρέσυρε αστυνομικό σε έλεγχο και διέφυγε - Αναζητείται ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης έξω από το Κέντρο Υγείας Νάξου, όταν οδηγός ΙΧ φέρεται να παρέσυρε αστυνομικό που του έκανε σήμα να σταματήσει

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Νάξος: Παρέσυρε αστυνομικό σε έλεγχο και διέφυγε - Αναζητείται ο δράστης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας οδηγός ΙΧ στη Νάξο παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου και διέφυγε από το σημείο.
  • Ο αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στην Αθήνα για νοσηλεία.
  • Ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.
  • Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στη Νάξο, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στην περιοχή έξω από το Κέντρο Υγείας του νησιού. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε όταν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε στο σήμα που του έγινε και συνέχισε την πορεία του, παρασύροντάς τον.

Όλα συνέβησαν την ώρα που ο αστυνομικός επιχειρούσε να ελέγξει το όχημα. Ο οδηγός φέρεται να αγνόησε την υπόδειξη για ακινητοποίηση και να ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον ένστολο και στη συνέχεια να απομακρυνθεί από το σημείο.

Σύμφωνα με το Cyclades24, o τραυματίας αστυνομικός έλαβε αρχικά ιατρική φροντίδα. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή του στην Αθήνα, προκειμένου να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

Ο οδηγός του ΙΧ δεν είχε εντοπιστεί μέχρι στιγμής, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του και τη σύλληψή του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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