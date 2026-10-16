Navtex της Τουρκίας νότια του Καστελόριζου με φόντο το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου

Η Τουρκία χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον ελληνικό σταθμό Ηρακλείου για την έκδοση της σχετικής NAVTEX και επαναλαμβάνει τις ίδιες γεωγραφικές συντεταγμένες

Μιχάλης Παπαδάκος

Navtex της Τουρκίας νότια του Καστελόριζου με φόντο το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για την άσκηση «EUNOMIA» σε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, αμφισβητώντας τις ελληνικές αρμοδιότητες.
  • Η Τουρκία χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον ελληνικό σταθμό Ηρακλείου για την έκδοση της σχετικής NAVTEX και επαναλαμβάνει τις ίδιες γεωγραφικές συντεταγμένες.
  • Η τουρκική NAVTEX συμπίπτει χρονικά με τις προετοιμασίες για την επανέναρξη των ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου.
  • Το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να περάσει από την περιοχή μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις εργασίες του υποθαλάσσιου καλωδίου.
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Νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή νότια του Καστελόριζου καταγράφεται από την Άγκυρα, η οποία εξέδωσε δική της NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA», την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου.

Η τουρκική αγγελία αφορά θαλάσσια περιοχή, από την οποία αναμένεται να περάσει και το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την έκδοση της σχετικής NAVTEX για τις εργασίες που συνδέονται με το καλώδιο.

Η νέα τουρκική NAVTEX από την Αττάλεια

Το βράδυ της Πέμπτης, ο σταθμός Ηρακλείου είχε εκδώσει NAVTEX για τη διεξαγωγή της άσκησης πυρών «EUNOMIA» στις 19 Οκτωβρίου, ορίζοντας ως περιοχή πραγματοποίησής της θαλάσσια ζώνη νότια του Καστελόριζου.

Το πρωί της Παρασκευής, η Τουρκία απάντησε με νέα αγγελία από τον σταθμό της Αττάλειας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στη δική του αρμοδιότητα και χαρακτηρίζοντας αναρμόδιο τον ελληνικό σταθμό για την έκδοση της σχετικής NAVTEX.

Η τουρκική αγγελία επαναλαμβάνει τις ίδιες συντεταγμένες που είχαν ανακοινωθεί από το Ηράκλειο, αποτυπώνοντας την επιμονή της Άγκυρας να αμφισβητεί την ελληνική αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών αγγελιών στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει χρονικά με τις διαδικασίες για την επανέναρξη των ερευνών σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου, με την περιοχή να βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης.

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