Σέρρες: Όλα έγιναν λευκά στη Νέα Ζίχνη από ισχυρή χαλαζόπτωση
Δρόμοι και χωράφια καλύφθηκαν από χαλάζι στο Αγιοχώρι. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε βαμβάκι και ελαιόδεντρα
Είκοσι λεπτά διήρκεσε η ισχυρή χαλαζόπτωση που έπληξε τον Δήμο Νέας Ζίχνης Σερρών την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Στο Αγιοχώρι και σε άλλα χωριά της περιοχής, η συσσώρευση χαλαζιού κάλυψε το έδαφος, αλλάζοντας γρήγορα την εικόνα του τοπίου.
Το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία στους παραγωγούς για την κατάσταση των καλλιεργειών τους. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις στο βαμβάκι και στα ελαιόδεντρα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η πρώτη εκτίμηση δεν δείχνει μεγάλες καταστροφές.
Η ένταση της χαλαζόπτωσης αποτυπώθηκε σε δρόμους, πεζοδρόμια και αγροτικές εκτάσεις, όπου σχηματίστηκε στρώμα πάγου. Παρότι το φαινόμενο ήταν σύντομο, το χαλάζι πρόλαβε να καλύψει μεγάλες επιφάνειες, με χαρακτηριστικές τις εικόνες από το Αγιοχώρι.