Ρόδος: Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε το λιμάνι της Καμείρου Σκάλας - Δεν μπορεί να προσεγγίσει επιβατηγό

Το επιβατηγό πλοίο παραμένει στα ανοιχτά του λιμανιού

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ρόδος: Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε το λιμάνι της Καμείρου Σκάλας - Δεν μπορεί να προσεγγίσει επιβατηγό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε την προβλήτα στο λιμάνι της Καμείρου Σκάλας.
  • Ο αποκλεισμός της προβλήτας εμποδίζει επιβατηγό πλοίο να δέσει, αφήνοντας το στα ανοιχτά του λιμανιού.
  • Στο επιβατηγό πλοίο βρίσκονται 120 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.
  • Η μετακίνηση του φορτηγού πλοίου δεν είναι δυνατή αυτή τη στιγμή, καθώς απουσιάζει ο καπετάνιος.
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Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι της Καμείρου Σκάλας στη Ρόδο, όπου επικρατεί αναστάτωση, καθώς φορτηγό πλοίο που μεταφέρει ελαφρόπετρα έχει πλαγιοδετήσει στην προβλήτα, χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκλειστεί η προβλήτα και να μην μπορεί να δέσει το επιβατηγό πλοίο που εκτελεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο Χάλκη – Ρόδο.

Λόγω του αποκλεισμού, το επιβατηγό πλοίο παραμένει στα ανοιχτά του λιμανιού, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 120 άτομα, ανάμεσα στα οποία και μία έγκυος γυναίκα.

Η μετακίνηση του φορτηγού πλοίου δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή, καθώς στο σκάφος βρίσκεται μόνο το πλήρωμα και όχι ο καπετάνιος.

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