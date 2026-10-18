Αποκλειστικό Newsbomb: Καταδικάστηκε ιδιοκτήτης εκδοτικού οίκου για παρενόχληση εργαζόμενης

Η εργαζόμενη κατήγγειλε ότι ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου άρχισε να την παρενοχλεί συστηματικά, τόσο στον χώρο εργασίας όσο και εκτός αυτού

Άγγελος Βουράκης

Αποκλειστικό Newsbomb: Καταδικάστηκε ιδιοκτήτης εκδοτικού οίκου για παρενόχληση εργαζόμενης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ιδιοκτήτης γνωστού εκδοτικού οίκου της Αθήνας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας εργαζόμενης.
  • Η εργαζόμενη κατήγγειλε συστηματική παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένων ανάρμοστων μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων εκτός ωραρίου και απρόσκλητων προσεγγίσεων στο γραφείο.
  • Η ψυχολογική πίεση οδήγησε την εργαζόμενη σε ψυχολογική κατάρρευση και νοσηλεία, ενώ προσέφυγε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και τον Συνήγορο του Πολίτη.
  • Η δικαστική απόφαση, με αναγνώριση ελαφρυντικού του προτέρου έντιμου βίου, επιβεβαίωσε την ευθύνη του ιδιοκτήτη και τόνισε τη σημασία της προστασίας των θυμάτων παρενόχλησης.
  • Ο Συνήγορος του Πολίτη αναγνώρισε ευθύνες και πρότεινε την επιβολή προστίμου στον εκδότη για την υπόθεση.
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Μια σοβαρή υπόθεση παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, με πρωταγωνιστή τον ιδιοκτήτη γνωστού εκδοτικού οίκου της Αθήνας, απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες την ποινική Δικαιοσύνη. Ο ηλικιωμένος εκδότης καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας εργαζόμενης, η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία της, δεχόταν επίμονα και επαναλαμβανόμενα περιστατικά παρενόχλησης.

Η υπόθεση αφορά έναν εκδοτικό οίκο με μακρά παρουσία στον χώρο του βιβλίου, ο οποίος είναι γνωστός για τις ποιοτικές εκδόσεις του. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της επιχείρησης, μια εργαζόμενη υποστήριξε ότι βίωσε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία, όπως κατήγγειλε, επηρέασε σοβαρά την ψυχολογική της κατάσταση.

Οι καταγγελίες για συστηματική παρενόχληση

Η εργαζόμενη, μια ιδιαίτερα μορφωμένη γυναίκα, κατήγγειλε ότι ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου άρχισε να την παρενοχλεί συστηματικά, τόσο στον χώρο εργασίας όσο και εκτός αυτού.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο εργοδότης της φέρεται να της έστελνε μηνύματα με ανάρμοστο περιεχόμενο και προτάσεις, ενώ επικοινωνούσε μαζί της μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τηλεφωνικά. Οι τηλεφωνικές κλήσεις, όπως ανέφερε, πραγματοποιούνταν ακόμη και εκτός του εργασιακού ωραρίου, αλλά και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο ιδιοκτήτης την καλούσε επανειλημμένα στο γραφείο του, παρότι η ίδια δεν εργαζόταν ως γραμματέας του, αλλά σε διαφορετικό τμήμα της επιχείρησης.

Η κατάσταση, όπως περιέγραψε η εργαζόμενη, φέρεται να κορυφώθηκε όταν ο εργοδότης επιχείρησε να περάσει το χέρι του κάτω από τη φούστα της και να την αγγίξει στα γεννητικά όργανα.

Η κατάρρευση και οι καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές

Η ψυχολογική πίεση που περιέγραψε η εργαζόμενη είχε, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, σοβαρές συνέπειες για την ίδια. Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε μία ημέρα κατέρρευσε ψυχολογικά στον χώρο εργασίας της και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η ίδια αποφάσισε να μην αφήσει την υπόθεση να περάσει χωρίς διερεύνηση και προσέφυγε στις αρμόδιες αρχές, καταγγέλλοντας όσα υποστήριζε ότι είχε βιώσει. Συγκεκριμένα, απευθύνθηκε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και στον Συνήγορο του Πολίτη.

Η υπόθεση ακολούθησε στη συνέχεια την οδό της ποινικής Δικαιοσύνης, με τις καταγγελίες να εξετάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια.

Η καταδίκη σε δεύτερο βαθμό - 5 μήνες φυλάκιση

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης ήρθε πριν από λίγες ημέρες, όταν ο ιδιοκτήτης του εκδοτικού οίκου καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας προσώπου που εξαρτάται εργασιακά από τον δράστη.

Η καταδίκη αφορά το περιστατικό που έλαβε χώρα το 2021 κατά το οποίο ο δράστης έβαλε το χέρι του μέσα από τη φούστα της εργαζόμενης και επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά της όργανα.

Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος είχε αναγνωρίσει τις ευθύνες του ιδιοκτήτη του εκδοτικού οίκου για την υπόθεση, εισηγούμενος παράλληλα την επιβολή προστίμου.

Η συνήγορος της εργαζόμενης Στεργιάνα Παπαδημητρίου δήλωσε στο Newsbomb: «Η καταδικαστική απόφαση και σε δεύτερο βαθμό αποτελεί σημαντική δικαίωση για την εντολέα μου, η οποία επέλεξε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προστασία της αξιοπρέπειάς της.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα θύματα παρενόχλησης, τόσο στην απόφαση να καταγγείλουν τέτοιες συμπεριφορές, ιδίως όταν προέρχονται από πρόσωπο από το οποίο εξαρτώνται επαγγελματικά, όσο και στην απόδειξη των καταγγελλόμενων περιστατικών.

Πρόκειται για υποθέσεις με σημαντικές αποδεικτικές δυσχέρειες, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία ιδιαίτερα απαιτητική και την καταδικαστική κρίση ακόμη πιο σημαντική.

Η απόφαση αυτή υπενθυμίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές ή να αποσιωπώνται. Τα θύματα πρέπει να βρίσκουν το θάρρος να μιλούν, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη».

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