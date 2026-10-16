Βούλα: Σε αργία ο γυμναστής που καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών

Έχει διαταχθεί ΕΔΕ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Βούλα: Σε αργία ο γυμναστής που καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο γυμναστής που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών σε γυμνάσιο της Βούλας τέθηκε σε αργία με απόφαση της υπουργού Παιδείας.
  • Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των καταγγελιών και την απόδοση ευθυνών.
  • Ο 58χρονος καθηγητής παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.
  • Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης και ακολούθησαν επιπλέον καταγγελίες από δύο μαθητές.
  • Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι η προστασία των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές.
Snapshot powered by AI

Σε αργία τέθηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο γυμναστής που καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών, σε γυμνάσιο της Βούλας.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, από την πρώτη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ενημερώθηκε για το περιστατικό, κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες και να αποδοθούν, όπου προκύπτουν, οι προβλεπόμενες ευθύνες.

«Το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την προστασία των μαθητών. Η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες προχωρούν, παράλληλα με την έρευνα των αρμόδιων δικαστικών αρχών», καταλήγει η ενημέρωση του υπουργείου.

Στο Αυτόφωρο ο γυμναστής - Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο της Βούλας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, ο καθηγητής φέρεται να έπιασε τον μηρό της κόρης της.

Η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη του 58χρονου χθες, στη μία το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια δύο αγόρια, μαθητές του σχολείου, προχώρησαν σε αντίστοιχες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο εκπαιδευτικός τα είχε ακουμπήσει στα γεννητικά όργανα σε προγενέστερο χρόνο.

Σε βάρος του ασκήθηκε η σχετική ποινική δίωξη και ακολούθησε η παραπομπή του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε γκαράζ πλοίου

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

18:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άλμα πάνω από τις 2.600 μονάδες - Οι δύο μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητάει από τους Ευρωπαίους «χειμερινό πακέτο» 70 δισ. δολάρια για τον 5ο δύσκολο χειμώνα - Βαθαίνει το ρήγμα με Τραμπ

18:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πικρός καφές λόγω Ελ Νίνιο: Η ζάχαρη ακριβαίνει -Το ντόμινο από την Ινδία

17:59ANNOUNCEMENTS

Ρίτα Αντωνοπούλου – Της Γυναίκας σου η Καρδιά

17:59ΚΟΣΜΟΣ

«Τρέξε, τρέξε!»: Έφηβοι βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να βάζουν φωτιά σε λύκειο στη Γαλλία

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Σε αργία ο γυμναστής που καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εύβοια: Ληστές εισέβαλλαν με εκσκαφέα σε κοσμηματοπωλείο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις σε 18 άτομα για κύκλωμα παράνομου τζόγου - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε έκταση με καλάμια στην Καλαμάτα

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεταναστευτικό διχάζει τους Ευρωσοσιαλιστές - Πυρά Φρεντέρικσεν κατά Σάντσεθ

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει ο Ζάετς: «Σαν δεύτερος πατέρας μου ο Γιώργος Βαρδινογιάννης»

17:31ΥΓΕΙΑ

Οι υπερ-επεξεργασμένες τροφές συνδέονται με «σιωπηλά εγκεφαλικά» σε υγιείς ενήλικες μέσης ηλικίας

17:30LIFESTYLE

Από το γραφείο ως το Σαββατοκύριακο: ιδέες με ανδρικά πουλόβερ για κάθε περίσταση

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Δεύτερη καταγγελία 48χρονης για ξυλοδαρμό και απειλές από τον σύζυγό της μέσα σε ένα μήνα

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ο ιερέας που κατηγορείται για revenge porn - Αναβλήθηκε η δίκη του

17:29ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μια τρύπα στα σύννεφα - Πώς εξηγείται το φαινόμενο Fallstreak Hole

17:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο: Η γραβάτα του Μητσοτάκη που… έκανε εντύπωση στον Αντόνιο Κόστα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Χάακον της Νορβηγίας αφαιρεί τον τίτλο «Η Αυτού Μεγαλειότητα» από τη μητέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

16:22ΕΛΛΑΔΑ

Οι ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι αποκάλυψε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του τραγουδιστή

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Σε αργία ο γυμναστής που καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: 24ωρο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Το σημείωμα που βρήκε ο πατέρας του 19χρονου πριν από την μοιραία πτώση

15:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξοργιστικό βίντεο: Αλλοδαποί στον Άγιο Παντελεήμονα επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο για να του κλέψουν την αλυσίδα, τον χτύπησαν στο πρόσωπο

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ο ιερέας που κατηγορείται για revenge porn - Αναβλήθηκε η δίκη του

17:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο: Η γραβάτα του Μητσοτάκη που… έκανε εντύπωση στον Αντόνιο Κόστα

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Βαρδινογιάννη για τον θάνατό του – Σε στενό κύκλο η κηδεία

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η τελευταία του συνέντευξη - Όσα είπε για Θύρα 13, πιστόλι, μεταγραφές

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φραγκούλης Φράγκος για καλώδιο: Θα απαντήσουμε στην Τουρκία εάν προκαλέσει κρίση όπως το 2024

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

21:27ΚΑΙΡΟΣ

Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

12:41ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Μίνι χειμώνας το Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και κρύο – Δεν αποκλείονται πρώιμες χιονοπτώσεις

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μαθητής έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα σε Λύκειο του Ηρακλείου

17:29ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μια τρύπα στα σύννεφα - Πώς εξηγείται το φαινόμενο Fallstreak Hole

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουν τα ρολόγια μία ώρα πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ