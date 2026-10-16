Βούλα: Σε αργία ο γυμναστής που καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών

Snapshot Ο γυμναστής που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών σε γυμνάσιο της Βούλας τέθηκε σε αργία με απόφαση της υπουργού Παιδείας.

Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση των καταγγελιών και την απόδοση ευθυνών.

Ο 58χρονος καθηγητής παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης και ακολούθησαν επιπλέον καταγγελίες από δύο μαθητές.

Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι η προστασία των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές. Snapshot powered by AI

Σε αργία τέθηκε με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο γυμναστής που καταγγέλλεται για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών, σε γυμνάσιο της Βούλας.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, από την πρώτη στιγμή που ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ενημερώθηκε για το περιστατικό, κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες και να αποδοθούν, όπου προκύπτουν, οι προβλεπόμενες ευθύνες.

«Το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την προστασία των μαθητών. Η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες προχωρούν, παράλληλα με την έρευνα των αρμόδιων δικαστικών αρχών», καταλήγει η ενημέρωση του υπουργείου.

Στο Αυτόφωρο ο γυμναστής - Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο της Βούλας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, ο καθηγητής φέρεται να έπιασε τον μηρό της κόρης της.

Η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη του 58χρονου χθες, στη μία το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια δύο αγόρια, μαθητές του σχολείου, προχώρησαν σε αντίστοιχες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο εκπαιδευτικός τα είχε ακουμπήσει στα γεννητικά όργανα σε προγενέστερο χρόνο.

Σε βάρος του ασκήθηκε η σχετική ποινική δίωξη και ακολούθησε η παραπομπή του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

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