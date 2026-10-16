Βούλα: «Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας», λένε οι γονείς μετά τη σύλληψη καθηγητή

Snapshot Συνελήφθη 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής του 1ου Γυμνασίου Βούλας μετά από καταγγελίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μαθητών.

Οι καταγγελίες ξεκίνησαν από μητέρα μαθήτριας και στη συνέχεια δύο ακόμη μαθητές κατήγγειλαν παρόμοια περιστατικά.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ζητά προστασία της ψυχικής ηρεμίας και της ιδιωτικότητας των μαθητών και τονίζει την ανάγκη διατήρησης ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος.

Η υπόθεση έχει περάσει στη δικαστική διαδικασία και οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με έμφαση στην προστασία των ανήλικων και το τεκμήριο αθωότητας. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη σχολική κοινότητα του 1ου Γυμνασίου Βούλας η υπόθεση που αφορά τη σύλληψη 58χρονου καθηγητή Φυσικής Αγωγής, έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας μαθητών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία μητέρας ανήλικης μαθήτριας, ενώ στη συνέχεια δύο ακόμη μαθητές φέρονται να προχώρησαν σε αντίστοιχες αναφορές στις Αρχές.

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων Αρχών και ότι δεν έχει στη διάθεσή του επίσημη και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση.

«Πρέπει να προστατευθούν οι μαθητές από την αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσει η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση», αναφέρει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Όπως υπογραμμίζεται, βασικό μέλημα των γονέων είναι η διασφάλιση της ψυχικής ηρεμίας και της ιδιωτικότητας των παιδιών, αλλά και η διατήρηση ενός ασφαλούς και ομαλού σχολικού περιβάλλοντος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγγελία μητέρας μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία ο καθηγητής φέρεται να άγγιξε τον μηρό της κόρης της κατά τη διάρκεια σχολικής άσκησης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, δύο ακόμη μαθητές φέρονται να κατήγγειλαν ότι ο ίδιος εκπαιδευτικός τούς άγγιξε στα γεννητικά όργανα.

Οι καταγγελίες οδήγησαν στην κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών και στη σύλληψη του 58χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

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