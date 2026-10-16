Βούλα: Συνελήφθη γυμναστής σε Γυμνάσιο για σεξουαλική παρενόχληση - Τον κατήγγειλαν τρεις μαθητές

Snapshot Συνελήφθη στη Βούλα χρονος γυναστής σε Γυμνάσιο για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών.

Η καταγγελία ξεκίνησε από τη μητέρα 13χρονης μαθήτριας για περιστατικό κατά τη διάρκεια μαθήματος γυμναστικής.

Δύο ακόμη ανήλικοι μαθητές κατέθεσαν ότι ο καθηγητής τους άγγιξε ακατάλληλα στα γεννητικά όργανα.

Ο καθηγητής κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου και οδηγείται σε εισαγγελέα.

Η υπόθεση προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις Αρχές. Snapshot powered by AI

Μια σοκαριστική υπόθεση βγήκε στο προσκήνιο, καθώς ένας καθηγητής γυμναστικής στη Βούλα, συνελήφθη από τις Αρχές και οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης, ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά την καταγγελία ανήλικης, με το περιστατικό να έχει προκαλέσει αναστάτωση κι οργή στη σχολική κοινότητα κι όχι μόνο.

Αρνητικός πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ένας 58χρονος γυμναστής, ο οποίος συνελήφθη κι οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, κατηγορούμενος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Τον κατήγγειλε μια 13χρονη

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα 13χρονης μαθήτριας, η οποία πήγε στο οικείο ΑΤ και κατήγγειλε ότι το μεσημέρι της 13ης Οκτωβρίου, την ώρα που πραγματοποιούνταν άσκηση στο πλαίσιο του μαθήματος γυμναστικής, ο καθηγητής έπιασε την ανήλικη στον μηρό.

Στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς δύο ακόμη ανήλικοι μαθητές προχώρησαν σε καταθέσεις που επιβεβαιώνουν το περιστατικό. Όπως κατέθεσαν τα δύο αγόρια, ο 58χρονος εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του μαθήματος τα είχε ακουμπήσει στα γεννητικά όργανα.

Μετά τη λήψη καταθέσεων και τη συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του καθηγητή, ο οποίος οδηγείται σήμερα στη Δικαιοσύνη.

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