Βούλα: Σύλλογος Γονέων μετά τη σύλληψη γυμναστή – «Απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη»

Με βασικό μήνυμα την προστασία των μαθητών και την εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Ημερήσιου Γυμνασίου Βούλας τοποθετείται για τη σύλληψη εκπαιδευτικού του σχολείου. Η ανακοίνωση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης του 58χρονου γυμναστή, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Newsbomb.gr, συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες για ανάρμοστα αγγίγματα σε τρεις ανήλικους μαθητές και κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Στην ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2026, ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει «επίσημη, έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του συμβάντος». Για τον λόγο αυτό, χαρακτηρίζει «πρόωρη και επικίνδυνη» οποιαδήποτε τοποθέτηση, σχολιασμό ή αναπαραγωγή πληροφοριών στην παρούσα φάση.

«Απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη»

Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, στις οποίες ανήκει η ευθύνη της διερεύνησης.

«Ως Σύλλογος, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στις θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες είναι και οι μόνες αρμόδιες να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση και να αποδώσουν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις, σχόλια ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, αναμένοντας το έργο των αρχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφύλαξη των μαθητών και της καθημερινότητας του σχολείου. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος σκοπός» του Συλλόγου είναι η προστασία της ψυχικής ηρεμίας, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των παιδιών, καθώς και η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος απευθύνει έκκληση προς τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης: «Παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους του Τύπου να σεβαστούν την ευαίσθητη ηλικία των μαθητών και την ανάγκη να παραμείνει ο χώρος του σχολείου προστατευμένος από τη δημόσια έκθεση».

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Newsbomb.gr, η έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας, η οποία ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός άγγιξε την κόρη της στον μηρό κατά τη διάρκεια του μαθήματος γυμναστικής, στις 13 Οκτωβρίου.

Στη συνέχεια, δύο ακόμη ανήλικοι μαθητές κατέθεσαν ότι είχαν δεχθεί αγγίγματα στα γεννητικά τους όργανα από τον ίδιο καθηγητή. Μετά τη συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του.

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