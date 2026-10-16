Βούλα: Στο Αυτόφωρο ο γυμναστής μετά τις καταγγελίες μαθητριών για σεξουαλική παρενόχληση

Snapshot 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής στη Βούλα παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας για άσεμνη χειρονομία κατά τη διάρκεια μαθήματος γυμναστικής.

Δύο ακόμη μαθητές κατήγγειλαν ότι ο καθηγητής τους είχε ακουμπήσει στα γεννητικά όργανα σε προηγούμενο χρόνο.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο 58χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε για δίκη στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Snapshot powered by AI

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος καθηγητής Φυσικής Αγωγής σε γυμνάσιο της Βούλας, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής, ο καθηγητής φέρεται να έπιασε τον μηρό της κόρης της.

Η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη του 58χρονου χθες, στη μία το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια δύο αγόρια, μαθητές του σχολείου, προχώρησαν σε αντίστοιχες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο εκπαιδευτικός τα είχε ακουμπήσει στα γεννητικά όργανα σε προγενέστερο χρόνο.

Σε βάρος του ασκήθηκε η σχετική ποινική δίωξη και ακολούθησε η παραπομπή του στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

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