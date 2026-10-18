Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα και πότε ανοίγουν

Snapshot Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές είναι η 23η Δεκεμβρίου 2026.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων διαρκούν από 24 Δεκεμβρίου 2026 έως 7 Ιανουαρίου 2027.

Τα σχολεία θα ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

Το διάστημα των διακοπών καλύπτει τις γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Snapshot powered by AI

Δεκαπέντε ημέρες θα διαρκέσουν οι διακοπές των Χριστουγέννων για τους μαθητές, με την αποχή από τα μαθήματα να καλύπτει το διάστημα από την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027.

Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν για τελευταία φορά πριν από τις γιορτές την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα επιστρέψουν στις τάξεις την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, μετά την ολοκλήρωση των διακοπών.

Το προβλεπόμενο διάστημα περιλαμβάνει τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.

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