Παλαιό Φάληρο: Ξεκινά η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

Snapshot Ξεκινά η δίκη της 32χρονης μητέρας πουτηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της, η οποία βρέθηκε νεκρή στη θάλασσα στο Παλαιό Φάληρο τον Ιούλιο του 2025.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι το παιδί τραυματίστηκε μετά από πτώση στο μπάνιο και δεν ζήτησε ιατρική βοήθεια λόγω φόβου απέλασης, επειδή βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου τον πνιγμό, ενώ εντοπίστηκαν και κακώσεις στο σώμα του παιδιού, που εγείρουν ερωτήματα για τις συνθήκες τραυματισμού.

Βιντεοληπτικό υλικό κατέγραψε τη μητέρα να επιβιβάζεται σε ταξί μετά το περιστατικό, στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό της από τις Αρχές.

Η δίκη θα εξετάσει τις καταθέσεις και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου της 3χρονης. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, αναμένεται να αρχίσει η δίκη για την υπόθεση του θανάτου της 3χρονης που είχε εντοπιστεί νεκρή στη θάλασσα, στην παραλία Εδέμ του Παλαιού Φαλήρου, τον Ιούλιο του 2025. Στο επίκεντρο της δικαστικής διαδικασίας βρίσκονται οι ισχυρισμοί της 32χρονης μητέρας, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το βιντεοληπτικό υλικό που αξιοποιήθηκε κατά την έρευνα.

Η μητέρα του παιδιού, αλγερινής καταγωγής, είχε υποστηρίξει στις Αρχές ότι η κόρη της τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο μπάνιο του σπιτιού. Όπως φέρεται να είχε καταθέσει, δεν αναζήτησε ιατρική βοήθεια επειδή φοβόταν ότι θα συλληφθεί, καθώς βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ, καθώς το κοριτσάκι βρέθηκε νεκρό στη θάλασσα, ενώ η μητέρα φέρεται να αποχώρησε από την παραλία μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας.

Τι είχε υποστηρίξει η μητέρα για τον τραυματισμό της 3χρονης

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 32χρονης, το παιδί έπεσε στο μπάνιο του σπιτιού και χτύπησε στο κεφάλι. Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι φοβήθηκε να απευθυνθεί σε νοσοκομείο, καθώς ανησυχούσε για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η παράνομη παραμονή της στη χώρα, ακόμη και το ενδεχόμενο απέλασης.

Αντί να ζητήσει ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με όσα είχε καταθέσει, πήρε μαζί της τα άλλα δύο παιδιά και κατευθύνθηκε προς την παραλία. Εκεί φέρεται να άφησε το τρίχρονο κορίτσι στη θάλασσα και στη συνέχεια να αποχώρησε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο νερό αποτελούν βασικό σκέλος της υπόθεσης. Κρίσιμα ερωτήματα αφορούν την κατάσταση της υγείας του πριν από την άφιξη στην παραλία, τα τραύματα που έφερε και το αν βρισκόταν εν ζωή όταν βρέθηκε στη θάλασσα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Καθοριστικό ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης έπαιξαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί, ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ο πνιγμός, καθώς στους πνεύμονες του παιδιού εντοπίστηκαν νερό και άμμος.

Παράλληλα, στο σώμα της 3χρονης διαπιστώθηκαν κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στο πρόσωπο και στο μέτωπο. Τα συγκεκριμένα ευρήματα έθεσαν ερωτήματα για τον χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Η αξιολόγηση των ιατροδικαστικών στοιχείων αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό μέρος της δικαστικής διαδικασίας, καθώς συνδέεται με την ανασύνθεση των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του παιδιού.

Το βίντεο που οδήγησε στον εντοπισμό της μητέρας

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτέλεσε και το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη διαδρομή της 32χρονης με ταξί.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η γυναίκα καταγράφηκε να επιβιβάζεται σε ταξί στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Ο οδηγός φέρεται να τη μετέφερε στην κατοικία της, στα Κάτω Πατήσια.

Το υλικό αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της γυναίκας, αποτελώντας ένα από τα στοιχεία που εξετάστηκαν από τις Αρχές.

Με την έναρξη της δίκης, το ενδιαφέρον στρέφεται στην εξέταση των καταθέσεων και στην αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το τρίχρονο κορίτσι.

Διαβάστε επίσης