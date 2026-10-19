Μπέτυ Βαλάση: Συγγενείς και φίλοι στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών για το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

Snapshot Η πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση πραγματοποιείται στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων και καλλιτεχνών.

Η Μπέτυ Βαλάση είχε σημαντική καριέρα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με κορυφαίο ρόλο στη σειρά «Λωξάντρα» της ΕΡΤ το 1980.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1937 σε προσφυγική οικογένεια και ξεκίνησε την υποκριτική το 1961, συνεργαζόμενη με κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς.

Υπήρξε ενεργή πολιτικά, υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ και δημοτική σύμβουλος, ενώ το ΚΚΕ την αποχαιρετά με εκτίμηση για το ήθος και τον αγωνιστικό της χαρακτήρα.

Παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τίτο Βανδή το 1984 και παρέμειναν μαζί έως τον θάνατό του το 2003. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα συγκίνησης τελείται η πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο έχουν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν την ηθοποιό.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρίσκονται ο Θοδωρής Κατσαφάδος, η Μαίρη Κατσαφάδου, ο Κώστας Καραγιώργης, η Άννα Φόνσου και ο Νίκος Σοφιανός, καθώς και άλλοι συνάδελφοι και φίλοι που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της.

Η Μπέτυ Βαλάση αφήνει πίσω της μια μακρά διαδρομή στο θέατρο και την τηλεόραση, έχοντας συνδέσει το όνομά της με σημαντικές στιγμές της ελληνικής υποκριτικής.

Θοδωρής Κατσαφάδος και Κώστας Καραγιώργης Eurokinissi

Πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών Eurokinissi

Νίκος Σοφιανός Eurokinissi

Δημήτρης Κουτσούμπας Eurokinissi

Άννα Φόνσου Eurokinissi

Πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών Eurokinissi

Πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών Eurokinissi

Πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή της

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1937, από γονείς που είχαν προσφυγική καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Από νωρίς ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής, μαθητεύοντας δίπλα σε σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου.

Η πρώτη της θεατρική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1961 στο θέατρο Καλουτά, όπου συνεργάστηκε με τον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Στη συνέχεια, η πορεία της εμπλουτίστηκε με συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις και ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές.

Στη μεγάλη οθόνη συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, συνεργαζόμενη με καταξιωμένους σκηνοθέτες και συμβάλλοντας με την παρουσία της στην εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή.

Ο ρόλος στη «Λωξάντρα» που την έκανε ευρύτερα γνωστή

Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα της κατέχει η τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», μέσα από την οποία έγινε ευρέως γνωστή και αγαπητή στο κοινό.

Η σειρά προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980 και έμεινε στη μνήμη των τηλεθεατών ως η τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική παραγωγή της ελληνικής τηλεόρασης. Η πρωταγωνιστική συμμετοχή της Βαλάση αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καλλιτεχνικής της πορείας.

Η προσωπική της ζωή

Το 1984 η Μπέτυ Βαλάση παντρεύτηκε τον ηθοποιό Τίτο Βανδή. Οι δυο τους παρέμειναν μαζί έως τον θάνατό του, το 2003, έχοντας μοιραστεί ένα σημαντικό κομμάτι της προσωπικής τους ζωής.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτυς Βαλάση, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

«Το ΚΚΕ αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έναν άνθρωπο με ξεχωριστό ήθος, καλλιέργεια, δυναμισμό και αγωνιστική στάση.

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε το 1937, μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία, κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της. Ήδη από τα παιδικά της χρόνια άρχισε να σχεδιάζει το μέλλον της, δεμένο με την τέχνη και το θέατρο. Ονειρεύτηκε να γίνει ηθοποιός και κυνήγησε το όνειρό της με επιμονή και αποφασιστικότητα.

Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Κατάφερε να οικοδομήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία. Το θέατρο και η ζωή ήταν για την Μπέτυ Βαλάση ένας αδιαχώριστος κόσμος. "Έπαιζε" με άνεση και φυσικότητα τους ρόλους της τόσο στη θεατρική σκηνή όσο και στην καθημερινότητα. Ήταν θεατρική στη ζωή και ανθρώπινη στο θέατρο.

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μία από τις μεγάλες κυρίες του παλιού ελληνικού θεάτρου. Στην τηλεόραση αγαπήθηκε από γενιές θεατών μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Λωξάντρας, στην ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ. Οι δύο αυτές γυναίκες ταυτίστηκαν στη συνείδηση του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου για τη Λωξάντρα είναι άρρηκτα δεμένη με την ερμηνεία της Μπέτυς Βαλάση.

Η γνωριμία της με τον Τίτο Βανδή, ύστερα από διαφορετικές προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές, στάθηκε καθοριστική στη ζωή της. Ένας μεγάλος έρωτας που εξελίχθηκε γρήγορα σε βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής. Δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, με κοινωνική συνείδηση και αγάπη για το θέατρο. Ξεχωριστή θέση στη ζωή της είχε η στενή φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη.

Η Μπέτυ Βαλάση ήταν μια γυναίκα πληθωρική και πολυδιάστατη. Στο γεμάτο πρόσωπό της διέκρινες την ευαισθησία και τη δυναμικότητα. Ένα μεγάλο, μόνιμο χαμόγελο και ένα οξύ βλέμμα, που διέκρινε και έκρινε τα πάντα. Είχε τη σιγουριά του ανθρώπου που γνώριζε την αξία του, χωρίς να χρειάζεται να την επιδεικνύει. Είχε τη γενναιοδωρία να δίνει, τη δύναμη να επιμένει και το θάρρος να λέει "όχι" όταν κάτι δεν την εξέφραζε.

Αυτή η ουσιαστική σχέση της με τον άνθρωπο και τη ζωή συναντήθηκε φυσικά με την κοινωνική και αγωνιστική της στάση. Συμμετείχε στις δραστηριότητες του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και περιέβαλλε με αγάπη και έγνοια τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του θεάτρου και των εργαζομένων στον πολιτισμό.

Η σχέση της Μπέτυς Βαλάση με το ΚΚΕ υπήρξε σταθερή και διαρκής. Μιλούσε με εμπιστοσύνη, πίστη και αγάπη για το Κόμμα της. Στήριξε με την παρουσία της, την τέχνη και τον λόγο της την πολιτική και πολιτιστική του δραστηριότητα, στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες στιγμές του, όπως την περίοδο της κρίσης και της ανασυγκρότησης. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθήνας. Τα τελευταία 4,5 χρόνια φιλοξενούνταν στο "Σπίτι του Αγωνιστή", παραμένοντας ενεργή πνευματικά και κοινωνικά, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον της για την τέχνη και την κοινωνική ζωή.

Η Μπέτυ Βαλάση αφήνει πίσω της μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Αφήνει τη μνήμη μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης. Αφήνει, όμως, και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνιδας που απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή. Θα την κρατήσουμε στη μνήμη μας όπως ήταν: ολόφωτη και τρυφερή, αχόρταγη για ζωή και γνώση, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια.

Στον γιο της Νικόλα, τον εγγονό της Τίτο και σε όλους τους δικούς της ανθρώπους, στους συναδέλφους της και σε όλους όσοι τη γνώρισαν, την αγάπησαν και συμπορεύτηκαν μαζί της, το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια.

Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη, στις 11.30 στο Α’ Νεκροταφείο, και θα είναι πολιτική».

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