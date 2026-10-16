Μπέτυ Βαλάση: Πού και πότε θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της ηθοποιού

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπιζε άνοια και διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή», με την οικογένειά της να την στηρίζει

Μιχάλης Παπαδάκος

Μπέτυ Βαλάση: Πού και πότε θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της ηθοποιού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η ηθοποιός, γνωστή κυρίως για τον ρόλο της στη σειρά «Λωξάντρα», απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών στις 15 Οκτωβρίου 2026.
  • Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αντιμετώπιζε άνοια και διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή», με την οικογένειά της να την στηρίζει.
  • Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε τη σημαντική καλλιτεχνική παρουσία της Βαλάση στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς και την πολιτική της δράση μέσω του ΚΚΕ.
  • Η καριέρα της περιλάμβανε μακρά πορεία στο θέατρο και επιλεκτικές εμφανίσεις σε τηλεόραση και κινηματογράφο, με την ερμηνεία της στη «Λωξάντρα» να θεωρείται εμβληματική.
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Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μπέτυς Βαλάση στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Οικογένεια, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν την «Λωξάντρα», χαρακτήρας με τον οποίο ταυτίστηκε κι έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό. Η είδηση του θανάτου της ηθοποιού σε ηλικία 89 ετών έγινε γνωστή την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Τα δύσκολα τελευταία χρόνια

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπέτυ Βαλάση διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή», ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, αντιμετώπιζε άνοια. Κοντά της βρίσκονταν οι άνθρωποί της, με τον γιο της, Νικόλα, και τον εγγονό της, Τίτο, να μνημονεύονται και στο συλλυπητήριο μήνυμα του ΚΚΕ.

Το ευρύ κοινό τη συνέδεσε ιδιαίτερα με τη «Λωξάντρα», την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Μαρίας Ιορδανίδου. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 19 Ιανουαρίου 1980, με σενάριο του Χρήστου Δοξαρά και σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Η πορεία της, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη μικρή οθόνη. Η Μπέτυ Βαλάση είχε μακρά παρουσία στο θέατρο, ενσαρκώνοντας διαφορετικούς χαρακτήρες και διαγράφοντας μια πολυετή καλλιτεχνική διαδρομή.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη για την απώλεια της Μπέτυς Βαλάση

Τη θλίψη της για τον θάνατο της ηθοποιού εξέφρασε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για μια σημαντική καλλιτεχνική παρουσία που άφησε το στίγμα της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Στη δήλωσή της, η υπουργός ανέφερε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μπέτυς Βαλάση, ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος με γόνιμη παρουσία δεκαετιών στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Η Μπέτυ Βαλάση ξεδίπλωσε από νωρίς το ταλέντο της και την ευχέρειά της στο σανίδι, σε χαρακτήρες από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, και δεν άργησε να γνωρίσει την καταξίωση και, δίκαια, την αναγνώριση από κοινό και κριτική.

Πορεία πολλών χρόνων, δίχως εκπτώσεις, την οποία πλαισίωσαν τα επιλεκτικά της περάσματα από τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, που της προσέφεραν την απλόχερη αγάπη του μεγάλου ακροατηρίου.

Η ερμηνεία της, ιδιαίτερα, στην τηλεοπτική σειρά Λωξάντρα, στον ομώνυμο ρόλο, έπλασε μία από τις διαχρονικά εμβληματικότερες παρουσίες στην τηλεόραση.

Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο και ευρύτατη γκάμα, αλλά και ενεργός πολίτης, με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά και σταθερότητα στις πεποιθήσεις της και την πολιτική της στράτευση, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ, υπηρετώντας τις ιδέες της με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και αφοσίωση.

Στην οικογένειά της, τους φίλους της και τους συντρόφους της απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

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