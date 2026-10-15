Διγενή για Βαλάση: Η άγνωστη ιστορία με τον Τίτο Βανδή και η βραδιά που θα θυμάται για πάντα

Η τελευταία κοινή συνάντηση στο σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη, η πληθωρική προσωπικότητα της ηθοποιού και οι ατέλειωτες συζητήσεις που έκαναν τον Τίτο Βανδή να τις αποκαλεί «γλωσσοκοπάνες»

Ανθή Κουρεντζή

Διγενή για Βαλάση: Η άγνωστη ιστορία με τον Τίτο Βανδή και η βραδιά που θα θυμάται για πάντα
LIFESTYLE
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  • Η Σεμίνα Διγενή αποχαιρετά την Μπέτυ Βαλάση, η οποία πέθανε σε ηλικία 89 ετών, θυμίζοντας την τελευταία τους συνάντηση με τον Τίτο Βανδή στο σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη.
  • Η σχέση της Μπέτυς Βαλάση με τον Τίτο Βανδή χαρακτηριζόταν από διαφορετικές προσωπικότητες, με εκείνον πιο συγκρατημένο και εκείνη ορμητική και χειμαρρώδη.
  • Η Μπέτυ Βαλάση είχε έντονη ανάγκη για επικοινωνία και αγάπη προς τους ανθρώπους, κάτι που συνέδεσε η Διγενή με τον ρόλο της «Λωξάντρα» που την καθιέρωσε.
  • Ο Τίτος Βανδής έδωσε στη Σεμίνα Διγενή και την Μπέτυ Βαλάση το παρατσούκλι «Οι γλωσσοκοπάνες» λόγω των ατελείωτων και ζωντανών συζητήσεών τους.
  • Η Σεμίνα Διγενή περιγράφει την Μπέτυ Βαλάση ως αυθόρμητη, εξωστρεφή και με έντονη αγάπη για τους ανθρώπους, πέρα από τη θεατρική και τηλεοπτική της εικόνα.
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Στην τελευταία της συνάντηση με την Μπέτυ Βαλάση και τον Τίτο Βανδή, στο σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη στο Χαλάνδρι, «επέστρεψε» η Σεμίνα Διγενή, μέσα από ανάρτησή της στα social media, αποχαιρετώντας την αγαπημένη ηθοποιό, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Η δημοσιογράφος θυμάται μια βραδιά με σπανακόπιτα, κόκκινο κρασί και τον Μανώλη Μητσιά να γελά με τις χιουμοριστικές αντιπαραθέσεις του Χαρίλαου Φλωράκη και του Τίτου Βανδή. Παράλληλα, σκιαγραφεί την προσωπικότητα της Μπέτυς Βαλάση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας στιγμές από τη φιλία τους και την καθημερινότητά της με τον σύντροφό της.

«Τελευταία συνάντησή μας με Μπέτυ και Τίτο, ήταν στο σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη στο Χαλάνδρι. Με σπανακόπιτα, κόκκινο κρασί και με τον Μανώλη Μητσιά να γελάει συνέχεια από την ανταλλαγή χιουμοριστικών “πυρών” Φλωράκη - Βανδή», γράφει χαρακτηριστικά.

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Από αριστερά προς δεξιά: Η Μπέτυ Βαλάση, ο Τίτος Βανδής, η Σεμίνα Διγενή και ο Χαρίλαος Φλωράκης

«Εκείνος πιο συγκρατημένος, εκείνη ορμητική, χειμαρρώδης»

Η Σεμίνα Διγενή αναφέρεται στη σχέση της Μπέτυς Βαλάση με τον Τίτο Βανδή, περιγράφοντας τις διαφορετικές προσωπικότητές τους και τον τρόπο με τον οποίο συνυπήρχαν.

«Τους θυμάμαι μαζί. Εκείνος συχνά πιο συγκρατημένος, εκείνη ορμητική, χειμαρρώδης. Ο Τίτος με εκείνο το βλέμμα που μπορούσε να περιέχει ταυτόχρονα ειρωνεία και τρυφερότητα. Και η Μπέτυ να μιλάει, να μιλάει, να μιλάει…», σημειώνει. Όπως εξηγεί, η Μπέτυ Βαλάση είχε μια αστείρευτη ανάγκη για επικοινωνία, που όμως δεν κούραζε ποτέ τους ανθρώπους γύρω της. «Είχε όμως, το χάρισμα να μη σε κουράζει, γιατί δεν μιλούσε για να ακούει τη φωνή της. Μιλούσε επειδή αγαπούσε τους ανθρώπους. Και ήθελε να τους βάζει μέσα στη ζωή της».

Μάλιστα, η δημοσιογράφος συνδέει αυτή την πλευρά του χαρακτήρα της με τη «Λωξάντρα», τον εμβληματικό τηλεοπτικό ρόλο που καθιέρωσε την ηθοποιό στη συνείδηση του κοινού. «Ίσως γι' αυτό ο κόσμος αγάπησε τόσο τη Λωξάντρα. Ίσως γιατί, κατά βάθος, η Μπέτυ είχε την ίδια πληθωρικότητα με εκείνη και την ίδια ανάγκη να μαζεύει ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι, πραγματικό ή φανταστικό», αναφέρει.

Το παρατσούκλι που τους είχε δώσει ο Τίτος Βανδής

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή έχει μια χιουμοριστική ανάμνηση από τις ατέλειωτες συζητήσεις της με την Μπέτυ Βαλάση. Όπως περιγράφει, κάθε φορά που συναντιούνταν, οι δύο γυναίκες μπορούσαν να συζητούν επί ώρες για το θέατρο, την πολιτική, τους αγαπημένους τους ανθρώπους, τον έρωτα, αλλά και για όσα τις προβλημάτιζαν στην καθημερινότητα.

«Οι συζητήσεις μας μπορούσαν να ξεκινήσουν από τον Κουν, να περάσουν στη Μελίνα, στον Τίτο, στο Κόμμα, στον Νικόλα της, στην Αλέκα, στον Μητροπάνο, σε κάποιον συνάδελφο, στον έρωτα, σε μια αδικία που μας είχε εξοργίσει και να καταλήξουν -απολύτως φυσιολογικά- στα γλυκά», θυμάται.

Η συνήθειά τους αυτή δεν είχε περάσει απαρατήρητη από τον Τίτο Βανδή, ο οποίος τους είχε δώσει ένα χαρακτηριστικό παρατσούκλι. «Μέχρι που ο Τίτος μας βάφτισε: “Οι γλωσσοκοπάνες”. Έτσι μας έλεγε. Και είχε δίκιο», αποκαλύπτει η Σεμίνα Διγενή.

Ο ηθοποιός, όπως περιγράφει, παρακολουθούσε συχνά τις δύο φίλες να συζητούν ασταμάτητα, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την αστείρευτη διάθεσή τους για κουβέντα. «Συνήθως μας παρακολουθούσε μ’ ένα βλέμμα που έλεγε περίπου: “Δεν υπάρχει σωτηρία”», γράφει.

Με αυτές τις αναμνήσεις, η Σεμίνα Διγενή αποχαιρετά τη γυναίκα που γνώρισε πέρα από τη θεατρική σκηνή και την τηλεοπτική οθόνη. Μια Μπέτυ Βαλάση αυθόρμητη, εξωστρεφή, με έντονες απόψεις, χιούμορ και ιδιαίτερη αγάπη για τους ανθρώπους.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή:

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