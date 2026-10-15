Μπέτυ Βαλάση: Όταν πρωταγωνίστησε στη θρυλική «Λωξάντρα» - Αποσπάσματα

Snapshot Η Μπέτυ Βαλάση, γνωστή ηθοποιός με σημαντική καριέρα στον ελληνικό κινηματογρά και τηλεόραση, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Η Βαλάση έγινε ευρέως γνωστή ως πρωταγωνίστρια στην τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», που προβλήθηκε στην ΕΡΤ το 1980.

Η σειρά «Λωξάντρα» βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου και αφηγείται τη ζωή μιας Πολίτισσας πριν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η «Λωξάντρα» προβλήθηκε σε τριάντα επεισόδια από το 1980 έως το 1981 και ήταν η τελευταία ασπρόμαυρη σειρά στην ελληνική τηλεόραση. Snapshot powered by AI

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της θρυλικής ηθοποιού Μπέτυς Βαλάση σε ηλικία 89 ετών.

Με μεγάλη πορεία τόσο στο ελληνικό σινεμά, όσο και στην τηλεόραση, η Βαλάση έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την συμμετοχή της ως πρωταγωνίστρια στην τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα», η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980.

Η «Λωξάντρα» αποτελεί τηλεοπτική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Μαρίας Ιορδανίδου. Πρόκειται για τη ζωή της Πολίτισσας Λωξάντρας, η οποία παντρεύεται σε μεγάλη ηλικία ένα χήρο με τέσσερα παιδιά. Μέσα από τη ζωή της ξεδιπλώνονται τα γεγονότα που σημάδεψαν την Πόλη λίγο πριν τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Προβλήθηκαν τριάντα επεισόδια την περίοδο 1980 – 1981, ενώ ήταν η τελευταία ασπρόμαυρη σειρά που προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση.

Δείτε αποσπάσματα από τη θρυλική σειρά:

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