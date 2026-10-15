ΚΚΕ για Μπέτυ Βαλάση: «Θα τη θυμόμαστε ολόφωτη, τρυφερή και αχόρταγη για ζωή»

Με εκτενή ανακοίνωση, το ΚΚΕ τιμά την καλλιτεχνική και αγωνιστική διαδρομή της ηθοποιού Μπέτυς Βαλάση που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών

Ανθή Κουρεντζή

ΚΚΕ για Μπέτυ Βαλάση: «Θα τη θυμόμαστε ολόφωτη, τρυφερή και αχόρταγη για ζωή»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ΚΚΕ τιμά τη Μπέτυ Βαλάση για την σημαντική της προσφορά στο ελληνικό θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, καθώς και για την αγωνιστική της στάση.
  • Η Μπέτυ Βαλάση προερχόταν από προσφυγική οικογένεια της Μικράς Ασίας και είχε σταθερή σχέση με το ΚΚΕ, συμμετέχοντας ενεργά σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς αγώνες.
  • Ξεχώρισε για τον ρόλο της ως «Λωξάντρα» στην ΕΡΤ, που ταυτίστηκε με την προσωπικότητά της και αγαπήθηκε από πολλές γενιές θεατών.
  • Συνεργάστηκε και διατήρησε στενές σχέσεις με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Τίτος Βανδής και η Μελίνα Μερκούρη, ενώ υπήρξε υποψήφια βουλευτής και δημοτική σύμβουλος με το ΚΚΕ.
  • Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου στο Α’ Νεκροταφείο και θα είναι πολιτική, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια σε οικογένεια, φίλους και συναδέλφους.
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Με λόγια συγκίνησης και βαθιάς εκτίμησης αποχαιρέτησε το ΚΚΕ την Μπέτυ Βαλάση, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Στην ανακοίνωσή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρεται όχι μόνο στη σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή της αξέχαστης «Λωξάντρας», αλλά και στην προσωπικότητά της, την κοινωνική της δράση και τη σταθερή σχέση που διατηρούσε με το ΚΚΕ.

Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη μνεία στην προσφυγική καταγωγή της, στον μεγάλο έρωτα που τη συνέδεσε με τον Τίτο Βανδή, στη στενή φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή της στους αγώνες των ανθρώπων του πολιτισμού.

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Η Σεμίνα Διγενή, η Μπέτυ Βαλάση και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό Μπέτυ Βαλάση, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έναν άνθρωπο με ξεχωριστό ήθος, καλλιέργεια, δυναμισμό και αγωνιστική στάση. Από τη Θεσσαλονίκη, όπου γεννήθηκε το 1937, μέσα σε προσφυγική οικογένεια από τη Μικρά Ασία, κουβαλούσε τις ιστορίες και τα βιώματα μιας γενιάς που γνώρισε τον ξεριζωμό και πάλεψε για τη ζωή και την αξιοπρέπειά της.

Ήδη από τα παιδικά της χρόνια άρχισε να σχεδιάζει το μέλλον της, δεμένο με την τέχνη και το θέατρο. Ονειρεύτηκε να γίνει ηθοποιός και κυνήγησε το όνειρό της με επιμονή και αποφασιστικότητα. Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους και συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Κατάφερε να οικοδομήσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία.

Το θέατρο και η ζωή ήταν για την Μπέτυ Βαλάση ένας αδιαχώριστος κόσμος. «Έπαιζε» με άνεση και φυσικότητα τους ρόλους της τόσο στη θεατρική σκηνή όσο και στην καθημερινότητα. Ήταν θεατρική στη ζωή και ανθρώπινη στο θέατρο. Η Μπέτυ Βαλάση υπήρξε μία από τις μεγάλες κυρίες του παλιού ελληνικού θεάτρου.

Στην τηλεόραση αγαπήθηκε από γενιές θεατών μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της Λωξάντρας, στην ομώνυμη σειρά της ΕΡΤ. Οι δύο αυτές γυναίκες ταυτίστηκαν στη συνείδηση του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου για τη Λωξάντρα είναι άρρηκτα δεμένη με την ερμηνεία της Μπέτυς Βαλάση. Η γνωριμία της με τον Τίτο Βανδή, ύστερα από διαφορετικές προσωπικές και καλλιτεχνικές διαδρομές, στάθηκε καθοριστική στη ζωή της. Ένας μεγάλος έρωτας που εξελίχθηκε γρήγορα σε βαθιά συντροφική σχέση και κοινή πορεία ζωής. Δύο σπουδαίοι ηθοποιοί, δύο ξεχωριστοί άνθρωποι, με κοινωνική συνείδηση και αγάπη για το θέατρο. Ξεχωριστή θέση στη ζωή της είχε η στενή φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη.

Η Μπέτυ Βαλάση ήταν μια γυναίκα πληθωρική και πολυδιάστατη. Στο γεμάτο πρόσωπό της διέκρινες την ευαισθησία και τη δυναμικότητα. Ένα μεγάλο, μόνιμο χαμόγελο και ένα οξύ βλέμμα, που διέκρινε και έκρινε τα πάντα. Είχε τη σιγουριά του ανθρώπου που γνώριζε την αξία του, χωρίς να χρειάζεται να την επιδεικνύει. Είχε τη γενναιοδωρία να δίνει, τη δύναμη να επιμένει και το θάρρος να λέει «όχι» όταν κάτι δεν την εξέφραζε. Αυτή η ουσιαστική σχέση της με τον άνθρωπο και τη ζωή συναντήθηκε φυσικά με την κοινωνική και αγωνιστική της στάση. Συμμετείχε στις δραστηριότητες του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και περιέβαλλε με αγάπη και έγνοια τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του θεάτρου και των εργαζομένων στον πολιτισμό.

Η σχέση της Μπέτυς Βαλάση με το ΚΚΕ υπήρξε σταθερή και διαρκής. Μιλούσε με εμπιστοσύνη, πίστη και αγάπη για το Κόμμα της. Στήριξε με την παρουσία της, την τέχνη και τον λόγο της την πολιτική και πολιτιστική του δραστηριότητα, στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες στιγμές του, όπως την περίοδο της κρίσης και της ανασυγκρότησης. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής με το ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθήνας. Τα τελευταία 4,5 χρόνια φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή», παραμένοντας ενεργή πνευματικά και κοινωνικά, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον της για την τέχνη και την κοινωνική ζωή.

Η Μπέτυ Βαλάση αφήνει πίσω της μεγάλη παρακαταθήκη στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Αφήνει τη μνήμη μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής και ασυμβίβαστης. Αφήνει, όμως, και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνιδας που απέδειξε πως η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή. Θα την κρατήσουμε στη μνήμη μας όπως ήταν: ολόφωτη και τρυφερή, αχόρταγη για ζωή και γνώση, μεγάλη ηθοποιός και αγωνίστρια.

Στον γιο της Νικόλα, τον εγγονό της Τίτο και σε όλους τους δικούς της ανθρώπους, στους συναδέλφους της και σε όλους όσοι τη γνώρισαν, την αγάπησαν και συμπορεύτηκαν μαζί της, το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια. Η κηδεία της θα γίνει τη Δευτέρα 19 Οκτώβρη, στις 11.30 στο Α’ Νεκροταφείο, και θα είναι πολιτική.

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