Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου -«Φώναζε help» πριν πέσει

Πριν πέσει, ο άνδρας φώναζε βοήθεια και προσπάθησε να σπάσει το τζάμι του ξενοδοχείου

Μιχάλης Παπαδάκος

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Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου -«Φώναζε help» πριν πέσει
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Άνδρας αγνώστων στοιχείων βρέθηκε νεκρός μετά από πτώση από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια.
  • Πριν πέσει, ο άνδρας φώναζε βοήθεια και προσπάθησε να σπάσει το τζάμι του ξενοδοχείου.
  • Μάρτυρας κατέθεσε πως ο άνδρας φώναζε "help", υποδηλώνοντας πιθανή αλλοδαπή καταγωγή.
  • Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου και των γύρω κτηρίων στην οδό Πειραιώς.
  • Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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Μυστήριο καλύπτει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο κενό ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων από παράθυρο 4ου ορόφου ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια.

Φώναζε «help» το θύμα πριν σπάσει το τζάμι και βρεθεί στο κενό

Σύμφωνα με μαρτυρία, το θύμα φέρεται να καλούσε σε βοήθεια, και συγκεκριμένα φώναζε help, γεγονός που δείχνει ότι πιθανότατα πρόκειται για αλλοδαπό. Πριν βρεθεί στο κενό, προσπαθούσε να σπάσει το τζάμι του ξενοδοχείου, και προφανώς τα κατάφερε μιας κι από εκεί βρέθηκε στο οδόστρωμα, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Ο βαριά τραυματισμένος άνδρας, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Γεννηματάς», εκεί όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ομόνοια, ξενοδοχείο

Ο μάρτυρας έχει μεταβεί αυτή την ώρα στην Αστυνομία για να δώσει κατάθεση, ενώ οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση, ερευνούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, αλλά και των παρακείμενων κτηρίων που βρίσκονται στην οδό Πειραιώς.

Ομόνοια, ξενοδοχείο

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