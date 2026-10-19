Ομόνοια: Don't do it, your gonna kill yourself - Θάνατος άντρα που έπεσε από 4ο όροφο ξεονοδοχείου

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον άνδρα σε κατάσταση αμόκ να προσπαθεί επίμονα να σπάσει το παράθυρο και να βγει έξω από το δωμάτιο 405

Μιχάλης Παπαδάκος

·

Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Ομόνοια: Don't do it, your gonna kill yourself - Θάνατος άντρα που έπεσε από 4ο όροφο ξεονοδοχείου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 35χρονος άνδρας έπεσε θανάσιμα από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια, αφού έσπασε το παράθυρο του δωματίου του.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον άνδρα σε κατάσταση αμόκ να προσπαθεί επίμονα να βγει από το δωμάτιο 405.
  • Περίοικοι και υπάλληλοι του ξενοδοχείου έκαναν εκκλήσεις να μην αυτοτραυματιστεί, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο.
  • Ο άνδρας στέκονταν στο περβάζι του παραθύρου πριν προσπαθήσει να κατέβει προς τον 3ο όροφο και τελικά να χάσει την ισορροπία του.
  • Το τραγικό συμβάν προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και στους περίοικους που είδαν το περιστατικό μπροστά τους.
Snapshot powered by AI

Μια φρικτή, ανείπωτη τραγωδία, εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας σε ξενοδοχείο της Ομόνοιας επί της οδού Γερανίου 30, όταν ένας άνδρας ηλικίας 35 ετών έσπασε το παράθυρο στο δωμάτιο όπου διέμενε, έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Βίντεο που τραβήχτηκε από το απέναντι πεζοδρόμιο καταγράφει τα τελευταία λεπτά του άνδρα ο οποίος είχε διαβατήριο Αυστραλίας.

Μυστήριο με τον θάνατο του 35χρονου Αυστραλού

Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού καλύπτονται από πέπλο μυστηρίου. Ο 35χρονος, ακούγεται αρχικά να φωνάζει «βοήθεια» και να προσπαθεί με όλη του δύναμη να ανοίξει το παράθυρο και να βγει στο περβάζι, έξω από το παράθυρο του δωματίου 405. Από τα πέντε παράθυρα του δωματίου του τα δύο είναι ανακλινόμενα και τα άλλα τρία είναι σταθερά. Ο άνδρας, μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ.

Το άθραυστο κρύσταλλο του παραθύρου έχει σχεδόν σπάσει από κλωτσιές και χτυπήματα του άνδρα. Στα περίπου δυόμιση λεπτά που καταγράφονται μέχρι να σπάσει το παράθυρο και να βγει στο περβάζι, φαίνονται περίοικοι να βρίσκονται στα μπαλκόνια διπλανού κτιρίου.

Ομόνοια, ξενοδοχείο

«Don't do it, your gonna kill yourself»

Ήδη έχουν φτάσει στο σημείο μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ. «Don't do it, your gonna kill yourself!» ουρλιάζουν περίοικοι από τα διπλανά μπαλκόνια και από τον δρόμο, καθώς και μία υπάλληλος του ξενοδοχείου. Ο άνδρας δεν σταματά. Με μία μεταλλική βέργα που έχει αφαιρέσει από το ανακλινόμενο παράθυρο χτυπά με μανία το άθραυστο κρύσταλλο και καταφέρνει να βγει έξω από το δωμάτιο.

Βρίσκεται στο περβάζι έξω από το δωμάτιο 405 και κάθεται στην άκρη του. Ακούγονται συνεχώς εκκλήσεις ανθρώπων να του ουρλιάζουν να μην το κάνει. Τα δευτερόλεπτα είναι βασανιστικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα από το ξενοδοχείο της οδού Γερανίου.

Ομόνοια, ξενοδοχείο

Ο 35χρονος στέκεται στο περβάζι, έξω από το σπασμένο παράθυρο του δωματίου του και δεν δείχνει να έχει πρόθεση να βουτήξει στο κενό. Λίγες στιγμές μετά μοιάζει σαν να επιχειρεί, κρατώντας το παράθυρο με τις άκρες των δακτύλων του, να κατέβει προς τον 3ο όροφο. Χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο πεζοδρόμιο από τον 4ο όροφο.

Είναι πλήθος τα ερωτήματα που δημιουργούνται από το βίντεο που αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του νεαρού άντρα. Γιατί φώναζε «help», δηλαδή βοήθεια, καταβάλλοντας τόσο μεγάλη προσπάθεια να σπάσει το σταθερό τζάμι και να βγει στο περβάζι έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του; Και αφού έσπασε το σταθερό, μη ανοιγόμενο και μη ανακλινόμενο τζάμι, τι προσπαθεί να κάνει;

Μια πρόχειρη ανάλυση των κινήσεών του δεν παραπέμπει σε άνθρωπο που σκέπτεται την αυτοχειρία. Διότι στο ενδεχόμενο που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του βουτώντας στο κενό, πώς άραγε δικαιολογείται η προσπάθειά του να κατέβει στον 3ο όροφο;

Οι αστυνομικοί σπεύδουν δίπλα του, διακόπτουν την κυκλοφορία, ενώ οι περίοικοι, ευρισκόμενοι σε κατάσταση σοκ από το φρικιαστικό θέαμα, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς είχε εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια τους...

Στιγμές αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον διακόμισε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, εκεί όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε ο άντρας από την Αυστραλία δεν έχει εντοπιστεί κάποιου είδους σημείωμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:07ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Πωλείται η νησίδα Στρογγυλή έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε βίντεο: Έπιναν αμέριμνοι το κρασί τους, ενώ δίπλα τους καιγόταν το Παρίσι

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Συναγερμός σε 160 σχολεία - Απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών

16:00WHAT THE FACT

Αυστηρά μέτρα στη Βρετανία: Βαρύ πρόστιμο σε όσους ακούνε μουσική χωρίς ακουστικά στα MMM

15:51ΦΑΡΜΑΚΟ

Θεοδωρικάκος στην ΠΕΦ: Τι είπε για τον αναπτυξιακό νόμο - Σαφή κριτήρια για τις στρατηγικές επενδύσεις

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Για μία ακόμη φορά το Κίεβο δεν έλαβε έγκαιρη προειδοποίηση για τις ρωσικές επιθέσεις»

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο τροχαίο στον Πύργο: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα που μόλις είχε κατέβει από το λεωφορείο

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ομόνοια: Έσπασε το άθραυστο κρύσταλλο στο παράθυρο, βγήκε στο περβάζι και έπεσε στο κενό από τον 4ο

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντοπισμός 42 μεταναστών στη Γορτύνα - Αγνοείται ένας άνδρας

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Μαλανδρίνου: Απαγχονισμένος βρέθηκε κρατούμενος

15:30WHAT THE FACT

Το ράντσο της φρίκης στο Μεξικό: Εκτελεστής καρτέλ αποκαλύπτει ότι έκαψαν 500 ανθρώπους σε αυτοσχέδιο κρεματόριο

15:30LIFESTYLE

«Σύγκρουση»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της νέας σειράς του MEGA

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας - Επιχειρούν και τέσσερα αεροσκάφη

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Oι έξι γυναίκες που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 2027

15:15ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον Νοέμβριο ανακαλύπτουμε στο Lidl House Athens τους ρόλους του ελαιόλαδου στην κουζίνα μας

15:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «άγνωστος» Διονύσης Σαββόπουλος: Ένας χρόνος μετά - Οι άνθρωποι που τον έζησαν μιλούν στο Newsbomb για τον «Νιόνιο» πίσω από τον μύθο

15:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να γίνει μία από τις πιο δυναμικές χώρες της ΕΕ

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Σπέτσες: Τραυματίστηκε σοβαρά πλοίαρχος μετά από επίθεση κατά τη φόρτωση οχημάτων

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Άνδρας πυροβόλησε μέλος της Εθνοφρουράς που προσπαθούσε να διαλύσει καβγά - Τραυματίας και ο δράστης

14:56LIFESTYLE

Νίνο: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον πατέρα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ομόνοια: Έσπασε το άθραυστο κρύσταλλο στο παράθυρο, βγήκε στο περβάζι και έπεσε στο κενό από τον 4ο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου -«Φώναζε help» πριν σπάσει το παράθυρο και πέσει στο δρόμο

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Σπέτσες: Τραυματίστηκε σοβαρά πλοίαρχος μετά από επίθεση κατά τη φόρτωση οχημάτων

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στην πρωινή ζώνη, η Γερμανού και η κυριαρχία του «Voice»

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο τροχαίο στον Πύργο: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα που μόλις είχε κατέβει από το λεωφορείο

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

14:56LIFESTYLE

Νίνο: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη και τον πατέρα του

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καλός γείτονας» που βίαζε και σκότωνε γνωστές του – Το τέλος στο σπίτι του αφεντικού του

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά τελευταία λόγια του ιερέα που καταπλακώθηκε από σταυρό κατά τη Θεία Λειτουργία

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Oι έξι γυναίκες που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 2027

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Δεν έγινε η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες βρήκαν... δέντρα αντί για συντρίμμια της Αμέλια Έρχαρτ

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή Φανερωμένη Θεσπρωτίας - Επιχειρούν και τέσσερα αεροσκάφη

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Μπέτυ Βαλάση: Με το τραγούδι της «Λωξάντρας» αποχαιρετούν την ηθοποιό στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Ελίζαμπεθ Χολμς: Καταδικάστηκε για απάτη και τώρα το «ανατριχιαστικό» βλέμμα της σπάει ταμεία

13:03LIFESTYLE

Victoria’s Secret Show 2026: Φινάλε με σέξι εσώρουχα και εντυπωσιακές εμφανίσεις πάνω στη σκηνή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ