Ομόνοια: Don't do it, your gonna kill yourself - Θάνατος άντρα που έπεσε από 4ο όροφο ξεονοδοχείου

Snapshot Ένας 35χρονος άνδρας έπεσε θανάσιμα από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στην Ομόνοια, αφού έσπασε το παράθυρο του δωματίου του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει τον άνδρα σε κατάσταση αμόκ να προσπαθεί επίμονα να βγει από το δωμάτιο 405.

Περίοικοι και υπάλληλοι του ξενοδοχείου έκαναν εκκλήσεις να μην αυτοτραυματιστεί, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν στο σημείο.

Ο άνδρας στέκονταν στο περβάζι του παραθύρου πριν προσπαθήσει να κατέβει προς τον 3ο όροφο και τελικά να χάσει την ισορροπία του.

Το τραγικό συμβάν προκάλεσε σοκ στους παρευρισκόμενους και στους περίοικους που είδαν το περιστατικό μπροστά τους. Snapshot powered by AI

Μια φρικτή, ανείπωτη τραγωδία, εκτυλίχθηκε το πρωί της Δευτέρας σε ξενοδοχείο της Ομόνοιας επί της οδού Γερανίου 30, όταν ένας άνδρας ηλικίας 35 ετών έσπασε το παράθυρο στο δωμάτιο όπου διέμενε, έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Βίντεο που τραβήχτηκε από το απέναντι πεζοδρόμιο καταγράφει τα τελευταία λεπτά του άνδρα ο οποίος είχε διαβατήριο Αυστραλίας.

Μυστήριο με τον θάνατο του 35χρονου Αυστραλού

Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού καλύπτονται από πέπλο μυστηρίου. Ο 35χρονος, ακούγεται αρχικά να φωνάζει «βοήθεια» και να προσπαθεί με όλη του δύναμη να ανοίξει το παράθυρο και να βγει στο περβάζι, έξω από το παράθυρο του δωματίου 405. Από τα πέντε παράθυρα του δωματίου του τα δύο είναι ανακλινόμενα και τα άλλα τρία είναι σταθερά. Ο άνδρας, μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ.

Το άθραυστο κρύσταλλο του παραθύρου έχει σχεδόν σπάσει από κλωτσιές και χτυπήματα του άνδρα. Στα περίπου δυόμιση λεπτά που καταγράφονται μέχρι να σπάσει το παράθυρο και να βγει στο περβάζι, φαίνονται περίοικοι να βρίσκονται στα μπαλκόνια διπλανού κτιρίου.

«Don't do it, your gonna kill yourself»

Ήδη έχουν φτάσει στο σημείο μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ. «Don't do it, your gonna kill yourself!» ουρλιάζουν περίοικοι από τα διπλανά μπαλκόνια και από τον δρόμο, καθώς και μία υπάλληλος του ξενοδοχείου. Ο άνδρας δεν σταματά. Με μία μεταλλική βέργα που έχει αφαιρέσει από το ανακλινόμενο παράθυρο χτυπά με μανία το άθραυστο κρύσταλλο και καταφέρνει να βγει έξω από το δωμάτιο.

Βρίσκεται στο περβάζι έξω από το δωμάτιο 405 και κάθεται στην άκρη του. Ακούγονται συνεχώς εκκλήσεις ανθρώπων να του ουρλιάζουν να μην το κάνει. Τα δευτερόλεπτα είναι βασανιστικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα από το ξενοδοχείο της οδού Γερανίου.

Ο 35χρονος στέκεται στο περβάζι, έξω από το σπασμένο παράθυρο του δωματίου του και δεν δείχνει να έχει πρόθεση να βουτήξει στο κενό. Λίγες στιγμές μετά μοιάζει σαν να επιχειρεί, κρατώντας το παράθυρο με τις άκρες των δακτύλων του, να κατέβει προς τον 3ο όροφο. Χάνει την ισορροπία του και πέφτει στο πεζοδρόμιο από τον 4ο όροφο.

Είναι πλήθος τα ερωτήματα που δημιουργούνται από το βίντεο που αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές του νεαρού άντρα. Γιατί φώναζε «help», δηλαδή βοήθεια, καταβάλλοντας τόσο μεγάλη προσπάθεια να σπάσει το σταθερό τζάμι και να βγει στο περβάζι έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του; Και αφού έσπασε το σταθερό, μη ανοιγόμενο και μη ανακλινόμενο τζάμι, τι προσπαθεί να κάνει;

Μια πρόχειρη ανάλυση των κινήσεών του δεν παραπέμπει σε άνθρωπο που σκέπτεται την αυτοχειρία. Διότι στο ενδεχόμενο που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του βουτώντας στο κενό, πώς άραγε δικαιολογείται η προσπάθειά του να κατέβει στον 3ο όροφο;

Οι αστυνομικοί σπεύδουν δίπλα του, διακόπτουν την κυκλοφορία, ενώ οι περίοικοι, ευρισκόμενοι σε κατάσταση σοκ από το φρικιαστικό θέαμα, προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς είχε εκτυλιχθεί μπροστά στα μάτια τους...

Στιγμές αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον διακόμισε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, εκεί όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε ο άντρας από την Αυστραλία δεν έχει εντοπιστεί κάποιου είδους σημείωμα.

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