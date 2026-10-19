Το νησί Στρογγυλό σε αγγελία πώλησης έναντι 4,5 εκατ. - Δημοσίευμα της Daily Mail προκάλεσε σύγχυση

Snapshot Το νησί Στρογγυλό των Αρκιών πωλείται μέσω αγγελίας στην τιμή των 4,5 εκατ. ευρώ, χωρίς να αναφέρεται ο πωλητής.

Το Στρογγυλό βρίσκεται στο θαλάσσιο τρίγωνο Πάτμος, Λειψοί, Λέρος και διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Πάτμου.

Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με αναφορές σε ιδιώτες και παλαιότερη εμπλοκή του ηθοποιού Τζόνι Ντεπ.

Το νησί είναι αδόμητο, διαθέτει φυσική πηγή νερού, πέτρινα ερείπια παλιού σπιτιού και τρεις φυσικές παραλίες, προσφέροντας δυνατότητες για ανάπτυξη.

Η αγγελία τονίζει την πρόσβαση από γειτονικά νησιά, την εγγύτητα σε πολιτιστικά μνημεία της Πάτμου και την προοπτική για ιδιωτική κατοικία ή τουριστική επένδυση. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε από δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail που έκανε λόγο - επικαλούμενη σχετική αγγελία - για πώληση ελληνικού νησιού.

Το νησί που φαίνεται να πωλείται, χωρίς να αναφέρεται ο πωλητής, είναι το Στρογγυλό των Αρκιών και το τίμημα έχει προσδιοριστεί, βάσει της αγγελίας, στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι το νησί, που αναφερόταν στην αγγελία ήταν η νησίδα Στρογγύλη. Ωστόσο κατόπιν διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για το Στρογγυλό.

Όπως διευκρινίζει και η ιστοσελίδα dimokratiki.gr το Στρογγυλό των Αρκιών δεν πρέπει να συγχέεται με τις αρκετές άλλες ομώνυμες νησίδες της ελληνικής επικράτειας, ούτε με τη Στρογγυλή του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγγελίας, απέχει περίπου 160 μέτρα από το Μαράθι και περίπου 22 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Λέρου, ενώ βρίσκεται στο θαλάσσιο τρίγωνο που σχηματίζουν η Πάτμος, οι Λειψοί και η Λέρος. Διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Πάτμου, στην κοινότητα των Αρκιών.

Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ανήκει σε ιδιώτες, οι οποίοι το απέκτησαν μέσω δικαστικής προσφυγής στον Άρειο Πάγο, ενώ σύμφωνα με διαφορετικές αναφορές υπήρξε παλαιότερα «επένδυση» του γνωστού ηθοποιού Τζόνι Ντεπ, που φέρεται να το αγόρασε έναντι 4,2 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς τελικά να το αξιοποιήσει.

Τι ανέφερε το δημοσίευμα

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα επικαλούμενο σχετική αγγελία αναφέρει:

Ένα μικροσκοπικό ελληνικό νησί βγήκε στην αγορά – αν διαθέτετε 3,8 εκατομμύρια λίρες.

Το νησί Στρογγυλό στα Δωδεκάνησα, το σύμπλεγμα νησιών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο που περιλαμβάνει τη Ρόδο και την Κω, βγαίνει προς πώληση προσφέροντας στους πιθανούς αγοραστές «έναν λευκό καμβά». Το νησί έκτασης 54 στρεμμάτων, το οποίο κάποτε πρόσφερε καταφύγιο σε ναυτικούς που αναζητούσαν προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες, υπόσχεται πράσινο όλο το χρόνο, μια εκπληκτική ακτογραμμή, απίστευτη θέα και ακατέργαστη φυσική ομορφιά. Αν και υπάρχουν πολλά γειτονικά νησιά κοντά, όπως η Πάτμος και η Λέρος, το πλησιέστερο δημοφιλές τουριστικό νησί είναι η Κως, σε απόσταση περίπου 45 ναυτικών μιλίων.

«Ως ένα από τα πιο προσβάσιμα ανεπτυγμένα νησιά της περιοχής, προσφέρει έναν “καθαρό καμβά” για έναν οραματιστή ιδιοκτήτη», εξηγεί η αγγελία. Το νησί έχει βγει στην αγορά προς 4,5 εκατομμύρια ευρώ (3,8 εκατομμύρια λίρες) στον ιστότοπο αγγελιών Private Islands Inc. Προσθέτει δε ότι: «Πρόκειται για μια απόλυτη επένδυση-κληρονομιά για όσους επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα χαρακτηριστικό μεσογειακό καταφύγιο.

«Το νησί είναι προς το παρόν αδόμητο, διατηρώντας την ακατέργαστη φυσική ομορφιά του, ενώ παράλληλα προσφέρει σαφείς προοπτικές για μελλοντικά αρχιτεκτονικά έργα».

Παράλληλα, διαθέτει τα πέτρινα ερείπια ενός παλιού σπιτιού και ένα πηγάδι, τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την απόκτηση οικοδομικών αδειών και μελλοντικών αιτήσεων πολεοδομίας. Το Στρογγυλό διαθέτει επίσης φυσική πηγή νερού, που μπορεί να καταστεί πόσιμο με βασική διήθηση, σύμφωνα με την αγγελία. Επιπλέον, βρίσκεται σε θέση που του επιτρέπει ενδεχομένως να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από τη γειτονική νησίδα Μαράθι, το οποίο διαθέτει καθιερωμένο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο μεσίτης προσθέτει: «Η έκταση και η τοπογραφία του νησιού ταιριάζουν απόλυτα για μια αποκλειστική ιδιωτική έπαυλη ή ένα μπουτίκ οικολογικό θέρετρο, σχεδιασμένο ώστε να εναρμονίζεται με το τοπίο.Το νησί διαθέτει τρεις φυσικές παραλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας χαρακτηριστικής παραλίας με απαλή άμμο μήκους 110 μέτρων στην προστατευμένη πλευρά, η οποία προσφέρει ένα παρθένο υπόβαθρο για ένα beach club ή έναν ιδιωτικό χώρο χαλάρωσης.«Τα νερά που το περιβάλλουν είναι φημισμένα για τη διαύγεια τους, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για κολύμπι, καταδύσεις και θαλάσσια σπορ. Η εγγύτητά του στα νησιωτικά συγκροτήματα Λείψοι και Άρκοι το καθιστά ιδανική βάση για πολυτελείς περιηγήσεις στα νησιά.Μπορείτε να φτάσετε στο νησί με ιδιωτικό σκάφος ή θαλάσσιο ταξί από την Πάτμο ή τη Λέρο, ενώ το αεροδρόμιο της Λέρου παρέχει καθημερινές πτήσεις προς την Αθήνα»

Η αγγελία ολοκληρώνεται ως εξής: «Είτε αναπτυχθεί ως πολυτελές καταφύγιο είτε διατηρηθεί ως ιδιωτικό θαλάσσιο πάρκο, η θέση του κοντά στα μνημεία της Πάτμου που προστατεύονται από την UNESCO εξασφαλίζει έναν τρόπο ζωής με πολιτιστικό βάθος και μόνιμη υπεραξία»

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