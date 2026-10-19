Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

Τι αναφέρει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας 

Μάνος Χατζηγιάννης

Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νησί Στρογγυλό βγαίνει προς πώληση με τιμή περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αποκαλύπτεται ο πωλητής, σύμφωνα με τη Daily Mail
  • Όπως αναφέρθηκε το νησί έχει έκταση 54 στρέμματα, είναι αδόμητο και διαθέτει φυσική πηγή νερού, πέτρινα ερείπια παλιού σπιτιού και δυνατότητα ηλεκτροδότησης από γειτονικό νησί.
  • Η αγγελία αναφέρει ότι το νησί προσφέρεται για ανάπτυξη ιδιωτικής έπαυλης ή οικολογικού θέρετρου, με τρεις φυσικές παραλίες και φημισμένα καθαρά νερά.
  • Η θέση του νησιού κοντά σε τουριστικούς προορισμούς και πολιτιστικά μνημεία της Πάτμου εξασφαλίζει πιθανή υπεραξία και πολιτιστικό ενδιαφέρον.
Snapshot powered by AI

Για πώληση του νησιού Στρογγυλό κάνει λόγο δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail έναντι τιμήματος της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ επικαλούμενο σχετική αγγελία, αλλά χωρίς διευκρινίζει ποιος είναι ο πωλητής!

Αρχικά υπήρξε σύγχυσή από το δημοσίευμα καθώς θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για τη νησίδα Στρογγύλη. Υπάρχουν 4 νησίδες στα Δωδεκάνησα με το όνομα Στρογγύλη. Προφανώς αποκλείεται να είναι η ακριτική στην αγγελία. Και η ακριτική Στρογγύλη έχει έκταση 27,5 στρέμματα. Επίσης σημειώνεται ότι το Μαράθι είναι στους Αρκιούς, κοντά στην Πάτμο.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα επικαλούμενο σχετική αγγελία αναφέρει:

Ένα μικροσκοπικό ελληνικό νησί βγήκε στην αγορά – αν διαθέτετε 3,8 εκατομμύρια λίρες.

Το νησί Στρογγυλό στα Δωδεκάνησα, το σύμπλεγμα νησιών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο που περιλαμβάνει τη Ρόδο και την Κω, βγαίνει προς πώληση προσφέροντας στους πιθανούς αγοραστές «έναν λευκό καμβά». Το νησί έκτασης 54 στρεμμάτων, το οποίο κάποτε πρόσφερε καταφύγιο σε ναυτικούς που αναζητούσαν προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες, υπόσχεται πράσινο όλο το χρόνο, μια εκπληκτική ακτογραμμή, απίστευτη θέα και ακατέργαστη φυσική ομορφιά. Αν και υπάρχουν πολλά γειτονικά νησιά κοντά, όπως η Πάτμος και η Λέρος, το πλησιέστερο δημοφιλές τουριστικό νησί είναι η Κως, σε απόσταση περίπου 45 ναυτικών μιλίων.

«Ως ένα από τα πιο προσβάσιμα ανεπτυγμένα νησιά της περιοχής, προσφέρει έναν “καθαρό καμβά” για έναν οραματιστή ιδιοκτήτη», εξηγεί η αγγελία. Το νησί έχει βγει στην αγορά προς 4,5 εκατομμύρια ευρώ (3,8 εκατομμύρια λίρες) στον ιστότοπο αγγελιών Private Islands Inc. Προσθέτει δε ότι: «Πρόκειται για μια απόλυτη επένδυση-κληρονομιά για όσους επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα χαρακτηριστικό μεσογειακό καταφύγιο.

«Το νησί είναι προς το παρόν αδόμητο, διατηρώντας την ακατέργαστη φυσική ομορφιά του, ενώ παράλληλα προσφέρει σαφείς προοπτικές για μελλοντικά αρχιτεκτονικά έργα».

Παράλληλα, διαθέτει τα πέτρινα ερείπια ενός παλιού σπιτιού και ένα πηγάδι, τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την απόκτηση οικοδομικών αδειών και μελλοντικών αιτήσεων πολεοδομίας. Το Στρογγυλό διαθέτει επίσης φυσική πηγή νερού, που μπορεί να καταστεί πόσιμο με βασική διήθηση, σύμφωνα με την αγγελία. Επιπλέον, βρίσκεται σε θέση που του επιτρέπει ενδεχομένως να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από τη γειτονική νησίδα Μαράθι, το οποίο διαθέτει καθιερωμένο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο μεσίτης προσθέτει: «Η έκταση και η τοπογραφία του νησιού ταιριάζουν απόλυτα για μια αποκλειστική ιδιωτική έπαυλη ή ένα μπουτίκ οικολογικό θέρετρο, σχεδιασμένο ώστε να εναρμονίζεται με το τοπίο.Το νησί διαθέτει τρεις φυσικές παραλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας χαρακτηριστικής παραλίας με απαλή άμμο μήκους 110 μέτρων στην προστατευμένη πλευρά, η οποία προσφέρει ένα παρθένο υπόβαθρο για ένα beach club ή έναν ιδιωτικό χώρο χαλάρωσης.«Τα νερά που το περιβάλλουν είναι φημισμένα για τη διαύγεια τους, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για κολύμπι, καταδύσεις και θαλάσσια σπορ. Η εγγύτητά του στα νησιωτικά συγκροτήματα Λείψοι και Άρκοι το καθιστά ιδανική βάση για πολυτελείς περιηγήσεις στα νησιά.Μπορείτε να φτάσετε στο νησί με ιδιωτικό σκάφος ή θαλάσσιο ταξί από την Πάτμο ή τη Λέρο, ενώ το αεροδρόμιο της Λέρου παρέχει καθημερινές πτήσεις προς την Αθήνα»

Η αγγελία ολοκληρώνεται ως εξής: «Είτε αναπτυχθεί ως πολυτελές καταφύγιο είτε διατηρηθεί ως ιδιωτικό θαλάσσιο πάρκο, η θέση του κοντά στα μνημεία της Πάτμου που προστατεύονται από την UNESCO εξασφαλίζει έναν τρόπο ζωής με πολιτιστικό βάθος και μόνιμη υπεραξία»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον καλεί τους Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή να είναι σε «αυξημένη επαγρύπνηση»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Τουλάχιστον 50 νεκροί σε πλήγματα των Χούθι κατά στρατοπέδου των Ενόπλων Δυνάμεων

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Το νησί Στρογγυλό σε αγγελία πώλησης έναντι 4,5 εκατ. ευρώ - Το δημοσίευμα της Daily Mail και η σύγχυση

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Οι πατάτες πρασίνισαν ή έβγαλαν φύτρες; Πότε αρκεί ένα ξεφλούδισμα και πότε θέλουν πέταμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το χάος στη Γαλλία: Προ των πυλών μερική απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα επεισόδια, πάνω από 2.000 συλλήψεις και πλιάτσικο

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Η Αριστοτέλους αλλάζει όψη: Ένα μουσείο design στήνεται στην καρδιά της πόλης

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο - Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν - Οι τεράστιες δυνατότητές του στην AI εποχή

17:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αύξηση τζίρου 6,4% στο εννεάμηνο του 2026, σύμφωνα με τη Nielsen

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάρνηθα: Εκτροπή λεωφορείου με υπαλλήλους του καζίνο - Προσέκρουσε σε δέντρο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Όλη η αλήθεια για τη viral φωτογραφία του ημίγυμνου ηλικιωμένου ζευγαριού στη Γαλλία - Κατασκευάστηκε μέσω ΑΙ

16:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το πρωί 0 το μεσημέρι 20άρια - Οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τουρίστριες εν μέσω δακρυγόνων ψάχνουν το ξενοδοχείο τους με τις βαλίτσες στα χέρια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα της Γάκα στην αναισθησιολόγο για τη μέθη - Της ζήτησε μιδαζόλαμη - Θα κληθεί εκ νέου η αναισθησιολόγος

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η πρόταση νόμου του για το ιδιωτικό χρέος

16:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον Παναθηναϊκό: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα: Στις φλόγες τυλίχθηκε τζιπ στην Πάρνηθα - Καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία

16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μποτιτσέλι: Το μυστήριο του θανάτου της μούσας του λύνεται έπειτα από πέντε και πλέον αιώνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:07ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάρνηθα: Εκτροπή λεωφορείου με υπαλλήλους του καζίνο - Προσέκρουσε σε δέντρο

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ομόνοια: Έσπασε το άθραυστο κρύσταλλο στο παράθυρο, βγήκε στο περβάζι και έπεσε στο κενό από τον 4ο

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Όλη η αλήθεια για τη viral φωτογραφία του ημίγυμνου ηλικιωμένου ζευγαριού στη Γαλλία - Κατασκευάστηκε μέσω ΑΙ

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο - Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν - Οι τεράστιες δυνατότητές του στην AI εποχή

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στην πρωινή ζώνη, η Γερμανού και η κυριαρχία του «Voice»

16:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θλίψη στον Παναθηναϊκό: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κύζας σε ηλικία 73 ετών

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα της Γάκα στην αναισθησιολόγο για τη μέθη - Της ζήτησε μιδαζόλαμη - Θα κληθεί εκ νέου η αναισθησιολόγος

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου -«Φώναζε help» πριν σπάσει το παράθυρο και πέσει στο δρόμο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καλός γείτονας» που βίαζε και σκότωνε γνωστές του – Το τέλος στο σπίτι του αφεντικού του

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε βίντεο: Έπιναν αμέριμνοι το κρασί τους, ενώ δίπλα τους καιγόταν το Παρίσι

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Oι έξι γυναίκες που εντάσσονται στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του 2027

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ