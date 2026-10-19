Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

Snapshot Το νησί Στρογγυλό βγαίνει προς πώληση με τιμή περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να αποκαλύπτεται ο πωλητής, σύμφωνα με τη Daily Mail

Όπως αναφέρθηκε το νησί έχει έκταση 54 στρέμματα, είναι αδόμητο και διαθέτει φυσική πηγή νερού, πέτρινα ερείπια παλιού σπιτιού και δυνατότητα ηλεκτροδότησης από γειτονικό νησί.

Η αγγελία αναφέρει ότι το νησί προσφέρεται για ανάπτυξη ιδιωτικής έπαυλης ή οικολογικού θέρετρου, με τρεις φυσικές παραλίες και φημισμένα καθαρά νερά.

Η θέση του νησιού κοντά σε τουριστικούς προορισμούς και πολιτιστικά μνημεία της Πάτμου εξασφαλίζει πιθανή υπεραξία και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Snapshot powered by AI

Για πώληση του νησιού Στρογγυλό κάνει λόγο δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail έναντι τιμήματος της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ επικαλούμενο σχετική αγγελία, αλλά χωρίς διευκρινίζει ποιος είναι ο πωλητής!

Αρχικά υπήρξε σύγχυσή από το δημοσίευμα καθώς θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για τη νησίδα Στρογγύλη. Υπάρχουν 4 νησίδες στα Δωδεκάνησα με το όνομα Στρογγύλη. Προφανώς αποκλείεται να είναι η ακριτική στην αγγελία. Και η ακριτική Στρογγύλη έχει έκταση 27,5 στρέμματα. Επίσης σημειώνεται ότι το Μαράθι είναι στους Αρκιούς, κοντά στην Πάτμο.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα επικαλούμενο σχετική αγγελία αναφέρει:

Ένα μικροσκοπικό ελληνικό νησί βγήκε στην αγορά – αν διαθέτετε 3,8 εκατομμύρια λίρες.

Το νησί Στρογγυλό στα Δωδεκάνησα, το σύμπλεγμα νησιών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο που περιλαμβάνει τη Ρόδο και την Κω, βγαίνει προς πώληση προσφέροντας στους πιθανούς αγοραστές «έναν λευκό καμβά». Το νησί έκτασης 54 στρεμμάτων, το οποίο κάποτε πρόσφερε καταφύγιο σε ναυτικούς που αναζητούσαν προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες, υπόσχεται πράσινο όλο το χρόνο, μια εκπληκτική ακτογραμμή, απίστευτη θέα και ακατέργαστη φυσική ομορφιά. Αν και υπάρχουν πολλά γειτονικά νησιά κοντά, όπως η Πάτμος και η Λέρος, το πλησιέστερο δημοφιλές τουριστικό νησί είναι η Κως, σε απόσταση περίπου 45 ναυτικών μιλίων.

«Ως ένα από τα πιο προσβάσιμα ανεπτυγμένα νησιά της περιοχής, προσφέρει έναν “καθαρό καμβά” για έναν οραματιστή ιδιοκτήτη», εξηγεί η αγγελία. Το νησί έχει βγει στην αγορά προς 4,5 εκατομμύρια ευρώ (3,8 εκατομμύρια λίρες) στον ιστότοπο αγγελιών Private Islands Inc. Προσθέτει δε ότι: «Πρόκειται για μια απόλυτη επένδυση-κληρονομιά για όσους επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα χαρακτηριστικό μεσογειακό καταφύγιο.

«Το νησί είναι προς το παρόν αδόμητο, διατηρώντας την ακατέργαστη φυσική ομορφιά του, ενώ παράλληλα προσφέρει σαφείς προοπτικές για μελλοντικά αρχιτεκτονικά έργα».

Παράλληλα, διαθέτει τα πέτρινα ερείπια ενός παλιού σπιτιού και ένα πηγάδι, τα οποία θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την απόκτηση οικοδομικών αδειών και μελλοντικών αιτήσεων πολεοδομίας. Το Στρογγυλό διαθέτει επίσης φυσική πηγή νερού, που μπορεί να καταστεί πόσιμο με βασική διήθηση, σύμφωνα με την αγγελία. Επιπλέον, βρίσκεται σε θέση που του επιτρέπει ενδεχομένως να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα από τη γειτονική νησίδα Μαράθι, το οποίο διαθέτει καθιερωμένο ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο μεσίτης προσθέτει: «Η έκταση και η τοπογραφία του νησιού ταιριάζουν απόλυτα για μια αποκλειστική ιδιωτική έπαυλη ή ένα μπουτίκ οικολογικό θέρετρο, σχεδιασμένο ώστε να εναρμονίζεται με το τοπίο.Το νησί διαθέτει τρεις φυσικές παραλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας χαρακτηριστικής παραλίας με απαλή άμμο μήκους 110 μέτρων στην προστατευμένη πλευρά, η οποία προσφέρει ένα παρθένο υπόβαθρο για ένα beach club ή έναν ιδιωτικό χώρο χαλάρωσης.«Τα νερά που το περιβάλλουν είναι φημισμένα για τη διαύγεια τους, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για κολύμπι, καταδύσεις και θαλάσσια σπορ. Η εγγύτητά του στα νησιωτικά συγκροτήματα Λείψοι και Άρκοι το καθιστά ιδανική βάση για πολυτελείς περιηγήσεις στα νησιά.Μπορείτε να φτάσετε στο νησί με ιδιωτικό σκάφος ή θαλάσσιο ταξί από την Πάτμο ή τη Λέρο, ενώ το αεροδρόμιο της Λέρου παρέχει καθημερινές πτήσεις προς την Αθήνα»

Η αγγελία ολοκληρώνεται ως εξής: «Είτε αναπτυχθεί ως πολυτελές καταφύγιο είτε διατηρηθεί ως ιδιωτικό θαλάσσιο πάρκο, η θέση του κοντά στα μνημεία της Πάτμου που προστατεύονται από την UNESCO εξασφαλίζει έναν τρόπο ζωής με πολιτιστικό βάθος και μόνιμη υπεραξία»

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