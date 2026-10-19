Λαμία: Συναγερμός για φωτιά σε μονοκατοικία στις Θερμοπύλες

Snapshot Φωτιά ξέσπα σε μονοκατοικία στις Θερμοπύλες Λαμίας το απόγευμα της Δευτέρας από άγνωστη αιτία.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα και απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς σε διπλανά σπίτια.

Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ κλήθηκε για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές και η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στις Θερμοπύλες Λαμίας, το απόγευμα της Δευτέρας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστο έως τώρα λόγο σε ένα σπίτι που βρίσκεται πολύ κοντά στην εκκλησία του χωριού. Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 17:00 για το περιστατικό και η άμεση επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων ήταν αποτελεσματική, ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά σε διπλανά σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση, κλιμάκιο της Αστυνομίας για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων.

Παράλληλα, στο σημείο κλήθηκε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για τον απαραίτητο έλεγχο και την ασφαλή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο δίκτυο της περιοχής.

Από το περιστατικό δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, ενώ σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Λαμίας διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.

Διαβάστε επίσης