Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση - Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

Η προθεσμία για την πλήρη αντικατάσταση όλων των παλαιών χάρτινων διπλωμάτων οδήγησης πλησιάζει

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση - Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η αντικατάσταση του παλιού χάρτινου διπλώματος οδήγησης με το νέο ευρωπαϊκού τύπου πλαστικό δίπλωμα γίνεται υποχρεωτική έως τις 19 Ιανουαρίου 2033.
  • Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος υποχρεούνται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους και να αποκτήσουν το νέο τύπο, με συχνότερες ανανεώσεις και ιατρικές εξετάσεις μετά τα 80.
  • Η αντικατάσταση του διπλώματος είναι επίσης υποχρεωτική σε περιπτώσεις φθοράς, απώλειας, κλοπής ή αλλαγής στοιχείων και κατηγοριών οχημάτων.
  • Η διαδικασία έκδοσης νέου διπλώματος μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet και καταχώριση φωτογραφίας και υπογραφής.
  • Το νέο δίπλωμα προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, ανθεκτικότητα και ευκολία αναγνώρισης εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αρκετοί είναι οι οδηγοί στην Ελλάδα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το παλιό χάρτινο τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης, ωστόσο η αντικατάστασή του με το νέο ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα σε μορφή πλαστικής κάρτας γίνεται υποχρεωτική σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι έως τις 19 Ιανουαρίου 2033 όλα τα παλιά διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί, καθώς μετά από αυτή την ημερομηνία παύουν να ισχύουν.

Η κύρια περίπτωση που επιβάλλει την αλλαγή του παλιού χάρτινου διπλώματος είναι όταν ο οδηγός συμπληρώνει το 65ο έτος της ηλικίας του. Στην ανανέωση της άδειας οδήγησης, το παλιό έντυπο αντικαθίσταται υποχρεωτικά από το νέο δίπλωμα σε μορφή πλαστικής κάρτας. Μετά τα 65 έτη, η ανανέωση της άδειας γίνεται κάθε τρία χρόνια, ενώ μετά τα 80 απαιτείται πιο συχνή ανανέωση και επιπλέον ιατρικές εξετάσεις.

Επιπλέον, η αντικατάσταση του διπλώματος γίνεται υποχρεωτική σε περιπτώσεις σοβαρής φθοράς, απώλειας ή κλοπής του παλιού διπλώματος, καθώς και όταν ο οδηγός επιθυμεί να προσθέσει νέα κατηγορία οχήματος ή να τροποποιήσει στοιχεία της άδειας οδήγησής του. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εκδίδεται το νέο ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα.

Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης νέου διπλώματος

Η διαδικασία αντικατάστασης έχει απλοποιηθεί και πλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει κωδικούς Taxisnet, να έχει καταχωρίσει φωτογραφία και υπογραφή στην υπηρεσία myPhoto και να εξοφλήσει το ηλεκτρονικό παράβολο. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά ή ιατρικές βεβαιώσεις.

Παρά το γεγονός ότι όσοι δεν εμπίπτουν στις υποχρεωτικές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουν το δίπλωμά τους άμεσα, πολλοί οδηγοί επιλέγουν να το κάνουν προαιρετικά. Το νέο ευρωπαϊκού τύπου δίπλωμα είναι πιο ανθεκτικό, εύκολο στη μεταφορά και διαθέτει αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιορίζουν τις πιθανότητες παραχάραξης. Επιπλέον, αναγνωρίζεται ευκολότερα τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευκολύνοντας τις διεθνείς μετακινήσεις.

Η προθεσμία για την πλήρη αντικατάσταση όλων των παλαιών χάρτινων διπλωμάτων οδήγησης πλησιάζει.

Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2033, όλοι οι οδηγοί στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν μεταβεί στο νέο ευρωπαϊκό δίπλωμα. Όσοι δεν συμμορφωθούν μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν νόμιμα το παλιό τους δίπλωμα, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον προγραμματισμό και την έγκαιρη ανανέωση της άδειας οδήγησης.

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