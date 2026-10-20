Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει διευρυμένους ελέγχους και αναβαθμισμένο εξοπλισμό για τους δημοτικούς αστυνομικούς 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Δημοτική Αστυνομία: Συλλήψεις, αλεξίσφαιρα και 24ωρη λειτουργία - Τι αλλάζει στους δρόμους
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Η Δημοτική Αστυνομία αποκτά διευμένες αρμοδιότητες, όπως σύψη παραβατών, ακινητοποίηση οχημάτων και 24ωρη λειτουργία με τρεις βάρδιες.
  • Ο εξοπλισμός των δημοτικών αστυνομικών αναβαθμίζεται με αλεξίσφαιρα γιλέκα, χειροπέδες και αστυνομική ράβδο άμυνας.
  • Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη στελέχωση των δήμων, με την Αθήνα να έχει υπεράριθμο προσωπικό και τον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης να υπολείπεται σημαντικά.
  • Τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να αναπροσαρμόζουν αρμοδιότητες και να συνεργάζονται μέσω διαδημοτικών συμβάσεων για καλύτερη κάλυψη αναγκών.
  • Η αποτελεσματικότητα των αλλαγών εξαρτάται από την επάρκεια προσωπικού, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό των δημοτικών αστυνομικών.
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Σημαντικές αλλαγές στον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο, διευρύνοντας τις δυνατότητες παρέμβασής της στους δρόμους και στην αντιμετώπιση παραβάσεων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», οι αρμοδιότητες των δημοτικών αστυνομικών επεκτείνονται, καλύπτοντας πλέον ένα ευρύτερο πεδίο ελέγχων, από την παράνομη στάθμευση και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έως την ακινητοποίηση οχημάτων και τη σύλληψη παραβατών, όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι εάν οι αλλαγές θα μπορέσουν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε κάθε δήμο. Η επάρκεια του προσωπικού, η εκπαίδευση και ο εξοπλισμός των δημοτικών αστυνομικών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου οι νέες δυνατότητες να αποκτήσουν ουσιαστικό αντίκρισμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το πλαίσιο των αλλαγών περιγράφεται σε εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, η οποία καθορίζει τις προσαρμογές που καλούνται να κάνουν οι δήμοι ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Τρεις βάρδιες και νέος εξοπλισμός

Μεταξύ των προβλέψεων περιλαμβάνεται η δυνατότητα λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας σε 24ωρη βάση, με τρεις βάρδιες. Η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί να ενισχύσει την παρουσία της υπηρεσίας σε διαφορετικές ώρες της ημέρας και της νύχτας, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και επιχειρησιακοί πόροι.

Παράλληλα, αλλάζει και ο εξοπλισμός των δημοτικών αστυνομικών. Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη χρήση αλεξίσφαιρων γιλέκων, χειροπεδών και αστυνομικής ράβδου άμυνας, ενισχύοντας τα μέσα που διαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπεται η άσκηση αρμοδιοτήτων με τις ιδιότητες και τις εξουσίες ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. Στις δυνατότητες που προβλέπονται περιλαμβάνεται και η σύλληψη παραβατών, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται η ποινική προστασία των δημοτικών αστυνομικών απέναντι σε περιστατικά βίας και απείθειας που εκδηλώνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι ρυθμίσεις αυτές διευρύνουν αισθητά το αντικείμενο μιας υπηρεσίας που έως σήμερα είχε συνδεθεί κυρίως με την ελεγχόμενη στάθμευση, την εφαρμογή των δημοτικών κανονισμών και την αντιμετώπιση παραβάσεων που σχετίζονται με την τοπική καθημερινότητα. Η ανάληψη πιο απαιτητικών καθηκόντων προϋποθέτει, ωστόσο, κατάλληλη εκπαίδευση, σαφείς διαδικασίες και αποτελεσματικό συντονισμό.

Πόσοι δημοτικοί αστυνομικοί υπηρετούν στην Αθήνα και την Αργυρούπολη

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων αναδεικνύει παράλληλα το ζήτημα της στελέχωσης, καθώς οι ανάγκες διαφέρουν σημαντικά από δήμο σε δήμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού που αναφέρονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, στον Δήμο Αθηναίων υπηρετούν 522 δημοτικοί αστυνομικοί. Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το επίπεδο των 322 ατόμων που προκύπτει από τον υπολογισμό της ελάχιστης επάρκειας με βάση τον πληθυσμό.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση υπολογίζεται με τη διαίρεση του μόνιμου πληθυσμού διά του 2.000. Για την Αθήνα, με πληθυσμό 643.452 κατοίκων, η πράξη δίνει περίπου 322 δημοτικούς αστυνομικούς.

Αντίθετα, σημαντικό έλλειμμα καταγράφεται στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Για πληθυσμό 50.027 κατοίκων, η ελάχιστη επάρκεια υπολογίζεται σε 30 δημοτικούς αστυνομικούς, ενώ σήμερα υπηρετούν μόλις οκτώ.

Η διαφορά αυτή καταδεικνύει τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δήμοι με περιορισμένο προσωπικό, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν σε διευρυμένο αντικείμενο και, όπου αυτό είναι εφικτό, σε μεγαλύτερη χρονική κάλυψη των αναγκών.

Τι προβλέπεται για τα δημοτικά συμβούλια

Το νέο καθεστώς δίνει στα δημοτικά συμβούλια τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζουν την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών τους. Οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται με την προβλεπόμενη αυξημένη πλειοψηφία, ώστε τα καθήκοντα να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δήμου.

Παράλληλα, δήμοι που δεν διαθέτουν δική τους Δημοτική Αστυνομία θα μπορούν να συνεργάζονται με άλλους δήμους μέσω διαδημοτικών συμβάσεων.

Για τη μεταβατική περίοδο έως το 2027 προβλέπεται, υπό τις προϋποθέσεις του νέου θεσμικού πλαισίου, η προσωρινή ανάθεση σχετικών καθηκόντων και σε άλλους δημοτικούς υπαλλήλους. Η ρύθμιση αυτή δίνει στους δήμους ένα επιπλέον εργαλείο για την κάλυψη αναγκών, χωρίς να καταργεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

Τις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων ρυθμίσεων εξετάζουν οι δήμοι, αναζητώντας τρόπους να ενισχύσουν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν σημαντικά κενά σε προσωπικό.

Όπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, εξετάζει το ενδεχόμενο διαφορετικής κατανομής ορισμένων καθηκόντων, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού.

«Θα δω πώς μπορώ να ενισχύσω τη Δημοτική Αστυνομία, ενδεχομένως δίνοντας την επιβολή προστίμων σε διοικητικούς υπαλλήλους και αφήνοντας την περιφρούρηση σε δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι ωστόσο, προκειμένου να έχουν αυτές τις νέες αρμοδιότητες, θα πρέπει να περνούν από την απαιτούμενη εκπαίδευση», σημειώνει.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα κριθεί τελικά από την ικανότητα των δήμων να συνδυάσουν τις διευρυμένες αρμοδιότητες με επαρκή στελέχωση, κατάλληλη εκπαίδευση και τον αναγκαίο εξοπλισμό. Οι θεσμικές αλλαγές δημιουργούν νέες δυνατότητες για τη Δημοτική Αστυνομία, όμως η αποτελεσματικότητά τους θα φανεί στην πράξη, στους δρόμους και στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

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