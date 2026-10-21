Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 29χρονο για ένα πατίνι - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο»
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- Ένας 29χρονος μαχρώθηκε στη Θεσσαλονίκη για ένα πατίνι.
- Το περιστατικό συνέβη στις 07:00 στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
- Ο δράστης ζήτησε το πατίνι και όταν ο νεαρός αρνήθηκε, τον μαχαίρωσε.
- Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».
- Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό.
Επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 29χρονου αλλοδαπού για ένα πατίνι σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 07:00, στην οδό 28ης Οκτωβρίου στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όταν άγνωστο άτομο προσέγγισε τον 29χρονο, ο οποίος κινείτο με πατίνι, απαιτώντας να τού το παραδώσει.
Όταν ο νεαρός αρνήθηκε ο δράστης τον μαχαίρωσε. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», ενώ το συμβάν ερευνάται από την αστυνομία.
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