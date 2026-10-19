Πάτρα: Πώς έγινε το συμβάν με το μαχαίρωμα του 16χρονου - Αναζητείται 22χρονος, γνώριμος των Αρχών

Snapshot Ένας 16χρονος Ρουμάνος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 22χρονο ημεδαπό στην Πάτρα και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου σε παιδική χαρά, αφού οι γονείς και τα παιδιά είχαν αποχωρήσει.

Ο 22χρονος διαπληκτίστηκε με τον 16χρονο, τον μαχαίρωσε στο πόδι και τράπηκε σε φυγή.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν τον 22χρονο, ο οποίος είναι γνώριμος των Αρχών και έχει προηγούμενα παραβατικής συμπεριφοράς. Snapshot powered by AI

Ένας 16χρονος ανήλικος με καταγωγή από τη Ρουμανία δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 22χρονο ημεδαπό στην πλατεία Υψηλών Αλωνιών στην Πάτρα με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε προχωρημένη ώρα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου κι ευτυχώς είχαν αποχωρήσει οι γονείς με τα παιδιά από το σημείο, όπου υπάρχει μεγάλη παιδική χαρά με καθημερινή πολυπληθή παρουσία κόσμου.

Οι δύο νεαροί άρχισαν να διαπληκτίζονται κι ο 22χρονος Έλληνας έβγαλε έναν σουγιά και τον κάρφωσε στο πόδι του 16χρονου. Ακολούθως τράπηκε σε φυγή, ενώ το θύμα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο μετά το συμβάν, αλλά δεν εντόπισαν τον 22χρονο, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί κι αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είναι γνώριμος των Αρχών κι έχει επιδείξει στο παρελθόν παραβατικές συμπεριφορές.

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