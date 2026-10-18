Πάτρα: Ανήλικος κατήγγειλε επίθεση από ομάδα νεαρών - Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες

Snapshot Μέσα σε24 ώρες στην Πάτρα καταγράφηκαν δύο περιστατικά βίας με ανηλίκους θύματα και δράστες.

Ένας ανήλικος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση.

Ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί και ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία για το περιστατικό.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τον αριθμό των δραστών, την ακριβή τοποθεσία ή τυχόν τραυματισμούς του θύματος. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό βίας με εμπλεκόμενους ανηλίκους καταγράφεται μέσα σε ένα 24ωρο στην Πάτρα.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Ψηλαλώνια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 16χρονου από μαχαίρι, ακόμη ένας ανήλικος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επίθεσης από ομάδα άλλων ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο νεαρός ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δέχθηκε επίθεση χωρίς να έχει προηγηθεί, κατά τους ισχυρισμούς του, κάποια πρόκληση ή αντιπαράθεση με τους φερόμενους ως δράστες.

Ο ανήλικος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διαφύγει, προτού η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, την ακριβή τοποθεσία όπου σημειώθηκε ή το εάν ο καταγγέλλων υπέστη τραυματισμούς.

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