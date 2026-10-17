Πάτρα: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι μπροστά σε περαστικούς – Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Snapshot Ένας ανήλικος τραυματίστηκε με μαίρι κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού με συνομήλικό του στα Ψηλαλώνια της Πάτρας.

Το περιστατικό συνέβη σε πολυσύχναστο σημείο, μπροστά σε περαστικούς και μικρά παιδιά που έπαιζαν κοντά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στα Ψηλαλώνια της Πάτρας, όταν ένας ανήλικος τραυματίστηκε από μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίου με συνομήλικό του.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πολυσύχναστο σημείο της περιοχής, μπροστά στα μάτια περαστικών, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονταν και μικρά παιδιά που έπαιζαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tempo24, όλα ξεκίνησαν όταν δύο ανήλικοι ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο ένας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε τον άλλον.

Η επίθεση σημειώθηκε μπροστά σε πολίτες που παρακολουθούσαν αιφνιδιασμένοι όσα συνέβαιναν, με το περιστατικό να προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Στο νοσοκομείο ο τραυματισμένος ανήλικος

Ο ανήλικος που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του και την κατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες που οδήγησαν στον διαπληκτισμό, καθώς και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής.

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