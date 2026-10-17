Συναγερμός στη Νίκαια: Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και όπλο σε δώμα ταράτσας, επί τόπου το ΤΕΝΞ
Το σημείο έχει αποκλειστεί
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Συναγερμός στις Αρχές, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου ο διαχειριστής 4οροφης πολυκατοικίας στην οδό Νέστορος 2 στη Νίκαια, εντόπισε στο δώμα της ταράτσας ένα κουτί στρατιωτικού τύπου.
Ανοίγοντάς το, ο διαχειριστής διαπίστωσε ότι μέσα σε αυτό βρίσκονταν δύο χειροβομβίδες, ένα όπλο παλαιού τύπου και περισσότερα από 150 φυσίγγια.
Ο διαχειριστής ειδοποίησε την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν και απέκλεισαν τον χώρο τα ΤΕΕΜ, ενώ στο σημείο αναμένεται και κλιμάκιο από το ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς) του Ελληνικού Στρατού προκειμένου να παραλάβει με ασφάλεια τον οπλισμό.
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