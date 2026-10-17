Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από την Ιταλία - Πληροφορίες ότι βρίσκεται στην Αθήνα

Snapshot Έχει εξαφανιστεί από την 15η Οκτωβρίου 2026 ο 14χρονος Σωκράτης Κ. από την περιοχή Μπρέσια στην Ιταλία.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ανήλικος μπορεί να βρίσκεται στην Αθήνα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής θέση του.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του μετά από αίτημα της οικογένειάς του, λόγω πιθανού κινδύνου για τη ζωή του.

Ο Σωκράτης έχει ύψος περίπου 1,70 μέτρα, αδύνατη σωματική διάπλαση, ανοιχτά καστανά μαλλιά και μάτια, και φορούσε μπλε φόρμα και ζακέτα τη μέρα της εξαφάνισης.

Οι συνθήκες της εξαφάνισης παραμένουν άγνωστες. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού από την Ιταλία, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος ενδέχεται να βρίσκεται στην Αθήνα.

Πρόκειται για τον Σωκράτη Κ., ηλικίας 14 ετών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, από την περιοχή της Μπρέσια στην Ιταλία.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η απόφαση για τη δημοσιοποίηση ελήφθη καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του 14χρονου σε κίνδυνο.

Η περιγραφή του 14χρονου

Ο Σωκράτης έχει ύψος περίπου 1,70 μέτρα, είναι αδύνατος, με ανοιχτά καστανά μαλλιά και ανοιχτά καστανά μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μπλε παντελόνι φόρμας και μπλε ζακέτα φούτερ.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το αγόρι βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής η ακριβής τοποθεσία του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε από την Ιταλία παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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