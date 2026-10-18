Πάτρα: 35χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει - Έβαλε φωτιά στα μαλλιά της και πέρασε σχοινί στον λαιμό

Snapshot Μια 35χρονη γυναίκα στην Πάτρα αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει βάζοντας φωτιά στα μαλλιά της και περνώντας σχοινί στον λαιμό της.

Η έγκαιρη παρέμβαση των εργαζομένων και των φυλάκων του νοσοκομείου απέτρεψε σοβαρούς τραυματισμούς.

Το περιστατικό συνέβη στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών για εξειδικευμένη φροντίδα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (18/10) στο προαύλιο του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όταν μια 35χρονη γυναίκα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η έγκαιρη αντίδραση εργαζομένων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να παρέμβουν προτού η γυναίκα τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η 35χρονη βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου όταν έβαλε φωτιά στα μαλλιά της και πέρασε σχοινί στο λαιμό της θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή της.

Οι φύλακες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και κινητοποιήθηκαν αμέσως, καταφέρνοντας να αποτρέψουν την απόπειρα.

Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη.

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