Πάτρα: Το σημείωμα που βρήκε ο πατέρας του 19χρονου πριν από την μοιραία πτώση

Ο πατέρας του νεαρού φοιτητή τον αναζητούσε όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντόπισε στο διαμέρισμα ένα χειρόγραφο σημείωμα που αποδιδόταν στον γιο του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Πάτρα: Το σημείωμα που βρήκε ο πατέρας του 19χρονου πριν από την μοιραία πτώση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 19χρονος φοιτητής στην Πάτρα έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας.
  • Ο πατέρας βρήκε στο διαμέρισμα ένα χειρόγραφο σημείωμα που αποδιδόταν στον γιο του πριν ξεκινήσει την αναζήτησή του.
  • Ο πατέρας είχε φύγει από το σπίτι περίπου στις 19:45 και επέστρεψε σχεδόν μία ώρα αργότερα, όταν βρήκε το σημείωμα.
  • Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 20:30 για την πτώση και διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
  • Η έρευνα συνεχίζεται και εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες.
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Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 19χρονου φοιτητή που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, στην Πάτρα, έπειτα από πτώση από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει το ιδιόχειρο σημείωμα που φέρεται να εντόπισε ο πατέρας του νεαρού μέσα στο σπίτι, λίγο πριν αρχίσει να τον αναζητά.

Ο 19χρονος βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο πατέρας του είχε επιστρέψει στην κατοικία και, όταν εντόπισε το σημείωμα που αποδιδόταν στον γιο του, ανησύχησε και ξεκίνησε να ψάχνει πού βρισκόταν.

Το σημείωμα και οι κινήσεις του πατέρα

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο νεαρός είχε επιστρέψει νωρίτερα στο σπίτι. Ο πατέρας του έφυγε από την κατοικία περίπου στις 19:45 και επέστρεψε σχεδόν μία ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το patrapress, κατά την επιστροφή του, φέρεται να βρήκε μέσα στο διαμέρισμα το χειρόγραφο σημείωμα. Ακολούθησε η αναζήτηση του 19χρονου, η οποία κατέληξε στον εντοπισμό του στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 20:30 για την πτώση του φοιτητή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για το σημείωμα και τη χρονική ακολουθία των γεγονότων παραμένουν στο πλαίσιο των στοιχείων που έχουν γίνει γνωστά, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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