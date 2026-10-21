Ηράκλειο: Λήστεψαν φαρμακείο με την απειλή κατσαβιδιού

Snapshot Άγνωστος άνδρας λήστεψε φαρμακείο στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο χρησιμοποιώντας κατσαβίδι ως απειλή.

Ο δράστης αφαίρεσε χρηματικό ποσό από το φαρμακείο και διέφυγε.

Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Snapshot powered by AI

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη συνοικία του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο, σε φαρμακείο της περιοχής.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, άγνωστος άνδρας κρατώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο (κατά πληροφορίες κατσαβίδι) απείλησε εργαζόμενο, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και αναζητεί τον δράστη.

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