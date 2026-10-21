Ηράκλειο: Λήστεψαν φαρμακείο με την απειλή κατσαβιδιού
Ο δράστης αφαίρεσε χρηματικό ποσό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε
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- Άγνωστος άνδρας λήστεψε φαρμακείο στην περιοχή του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο χρησιμοποιώντας κατσαβίδι ως απειλή.
- Ο δράστης αφαίρεσε χρηματικό ποσό από το φαρμακείο και διέφυγε.
- Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στη συνοικία του Ατσαλένιου στο Ηράκλειο, σε φαρμακείο της περιοχής.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, άγνωστος άνδρας κρατώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο (κατά πληροφορίες κατσαβίδι) απείλησε εργαζόμενο, αφαίρεσε χρηματικό ποσό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Η αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως και αναζητεί τον δράστη.
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